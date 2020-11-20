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За минувшие сутки в Литве выявлено 2272 новых случая заражения коронавирусом, скончались еще 16 человек, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
Новый антирекорд: в Литве выявлено 2272 новых случая коронавируса
© Vidmantas Balkūnas

По иным причинам скончались 7 зараженных.

С начала пандемии в Литве установлено 42 757 заражения коронавирусом. Продолжают болеть 31 759 человек, 10 498 – выздоровели.

От коронавируса в стране скончались 357 человек, по иным причинам умерли 143 зараженных.

С начала июня зарегистрировано 503 привозных случая.

За минувшие сутки было взято 15 148 проб на коронавирус, общее количество тестов, проведенных с начала пандемии в Литве составляет 1 млн 241 тыс. 490.

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