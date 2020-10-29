Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек

По данным НЦОЗ на 11.30 ч. 29 октября:

В Литве подтверждены: 13 088 случаев

Болеют: 8301

За последние сутки заболели: 950

От коронавируса скончались: 150

По другим причинам умерли еще: 55 человек

Выздоровели: 4582

В изоляции находятся: 28 756

С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случая.