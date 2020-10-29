aA
Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему растет. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за сутки установили 950 новых случаев коронавируса и шесть смертей.
Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек
© DELFI / Domantas Pipas

По данным НЦОЗ на 11.30 ч. 29 октября:
В Литве подтверждены: 13 088 случаев
Болеют: 8301
За последние сутки заболели: 950
От коронавируса скончались: 150
По другим причинам умерли еще: 55 человек
Выздоровели: 4582
В изоляции находятся: 28 756

С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случая.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому (47)

Глава Института общественной географии и демографии...

Коронавирус снова бьет по рынку труда в Литве: работники снова уходят в простой (6)

В Литве распространяется коронавирус , растет...

Больной коронавирусом журналист Тапинас соблюдает постельный режим (10)

Общественный деятель и журналист Андрюс Тапинас в...

В армии Литвы - более 100 случаев коронавируса, 600 военных в самоизоляции (11)

В Вооруженных силах (ВС) Литвы выявлено более 100...

TOP новостей

Прогноз: в Литве увеличится количество жителей, эмигрировать больше некому (47)

Глава Института общественной географии и демографии...

Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек (21)

Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему...

Отношение литовской молодежи к собственному жилью меняется: в чем причина? (14)

Один из основных двигателей рынка недвижимости –...

При администрации президента учреждается Экспертный совет по управлению коронакризисом (1)

При администрации президента Литвы учреждается Совет...

Коронавирус снова бьет по рынку труда в Литве: работники снова уходят в простой (6)

В Литве распространяется коронавирус , растет...

|Maža didelių žinių kaina