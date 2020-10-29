Новый антирекорд: в Литве диагностировали 950 случаев коронавируса, скончались 6 человек

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Количество больных коронавирусом в Литве по-прежнему растет. По данным Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ), за сутки установили 950 новых случаев коронавируса и шесть смертей.
По данным НЦОЗ на 11.30 ч. 29 октября:
В Литве подтверждены: 13 088 случаев
Болеют: 8301
За последние сутки заболели: 950
От коронавируса скончались: 150
По другим причинам умерли еще: 55 человек
Выздоровели: 4582
В изоляции находятся: 28 756
С 1 июня в Литве зафиксировали 393 привозных случая.
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