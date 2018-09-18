На конференции Центробанка Литвы "Литовская пенсионная система: как обеспечить социально справедливые и надежные пенсии?" директор "Содры" Миндаугас Синкявичюс информировал, что сейчас средняя пенсия людей, у которых есть необходимый стаж, составляет 324 евро. Средняя пенсия людей без необходимого стажа (а из 10%) составляет около 179 евро.

"За последний год рост пенсий был значительным (12,5% – со второго квартала 2017 года по второй квартал 2018 г.), но сами пенсии невелики. Когда видишь такие пенсии, трудно убедить людей участвовать в этой системе", – констатирует Синкявичюс.

Он сказал, что большая часть (около 70%) пенсионеров получает пенсии в размере 200-400 евро. По данным Департамента статистики, в домашнем хозяйстве из двух человек, где хотя бы один - пенсионер 65 лет и старше – 23% людей еще работают, а 10% получают иные доходы – за счет индивидуальной деятельности, работы по патенту и т.д.

Данные "Содры" показали, что в группе 63-65 лет 43% мужчин и 33% женщин работают. Активность на рынке труда меркнет с каждым годом. В группе 66-70 лет работают 22% мужчин и 15% женщин. В группе 71-75 лет работают всего 9% мужчин и 5% женщин, а 76-80 лет 4% мужчин и 2% женщин.

Всего таких людей 2600. 1% мужчин и 0,2% женщин работают в группе старше 80 лет. Таких в Литве 600 человек.

Всего в Литве 75 000 работающих пенсионеров.

По данным "Содры", женщины пенсионного возраста зарабатывают меньше, чем мужчины. В группе 63-65 лет женщины в среднем получают 700 евро, мужчины 830 евро. В среднем мужчины получают 980 евро, а женщины – 830 евро.

Глава "Содры" констатировал, что около 30% работающих пенсионеров - это специалисты, инженеры, техники.

"Руководители в этой группе составляют 14%", – сказал Синкявичюс.

По данным "Содры" видно, что в группе работающих пенсионеров немало неквалифицированных работников. Возможно, это потому, что до пенсии люди зарабатывали немного, поэтому и пенсия у них небольшая, а значит, без дополнительных средств жить людям нелегко.

По данным Синкявичюса, больше всего пенсионеров работает в публичном секторе – в сфере образования и медицины.

По данным "Содры", в ближайшие 10 лет на пенсию выйдет немало водителей, глав предприятий, охранников, а среди женщин - уборщиц, продавцов и медсестер.

"Для большей части людей, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10 лет, непросто будет продолжать работать, поскольку они работают физически, это непростая работа. Нужно думать, как помочь этим людям, остаться на рынке труда, облегчить им условия работы", – сказал Синкявичюс.

Он не считает, что в будущем что-то значительно изменится.

"Вероятность того, что соотношение пенсии и зарплаты значительно изменится, очень мала. Частные накопления в нашей стране пока накапливаются медленно. Единственный возможный источник проживания при такой низкой пенсии - работа", – сказал Синкявичюс.

По его словам, надо думать о том, чтобы такие люди чувствовали себя на рабочем месте комфортно.

"С другой стороны, наша демографическая ситуация обусловит необходимость в таких людях, поэтому надо думать, как удержать их на рынке труда, необязательно на местах, требующих физических сил", – сказал Синкявичюс.