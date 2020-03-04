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Новых случаев коронавируса в Литве, по данным на вечер 3 марта, не зафиксировано.
Новых случаев коронавируса в Литве пока нет
© Zuma Press / Scanpix

Советник премьер-министра Литвы Скирмантас Малинаускас во вторник поздно вечером информировал BNS о том, что результаты исследования 9 проб были отрицательными.

До сих пор единственный в Литве случай коронавируса был выявлен у вернувшейся из Италии жительницы Шяуляй.

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4 марта, по данным на на 8.00 ч.:
подтвержден 1 случай (28 февраля 2020 г. в 4.00 ч.)
ждут результатов 11 проб
в последней партии проверено 9 проб
3 марта проверили 24 пробы
до сих пор провели 215 исследований

Во всем мире зафиксировано 92 800 случаев заражения коронавирусом, от нового вируса скончались 3100 человек.

ru.DELFI.lt
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