По словам представителя Минздрава Литвы Алмантаса Кранаускаса, будет проводится как внутренний так и внешний контроль за выполнением новых требований. "Контролировать будут родители, педагоги и сознательные друзья. А также представитель системы здравоохранения, который работает в каждом заведении, школьная община и Государственная продовольственно-ветеринарная служба", – сказал собеседник.
Если родители не будут выполнять установленные требования, никакие взыскания им не грозят, но их будут информировать о действующем порядке. "Сознательные родители должны сами понимать, что вредная пища наносит ущерб здоровью их детей", – сказал Кранаускас.
На вопрос, есть ли какой-то список запрещенных продуктов, специалист сказал, что в этом нет необходимости, да и составить такой список невозможно. "Даже состав похожих продуктов может быть совершенно разным (например, один йогурт натуральный, другой с сахаром и другими добавками). Надо руководствоваться имеющимся списком вредных продуктов и их составом. О требованиях сообщается на сайтах детских садов и школ", – сказал собеседник.
В новом списке указано не только то, чем будут кормить детей, но и как должна выглядеть еда на тарелке. Теплая еда должна быть не меньше 68 градусов. "Сами дети чувствуют, холодная еда или теплая. Они могут сообщать об этом педагогам, медработнику или звонить в Государственную продовольственно-ветеринарную службу", – сказал специалист.
А что такое красивая еда? "Наверное всем известно, как выглядит красивая еда, если хоть раз человек ходил в ресторан. Конечно, такой уровень в образовательных учреждениях недостижим, но принцип похож. Чтобы было яснее, Минздрав с шеф-поварами готовят серию визуализаций для детских садов и школ", – сказал Кранаускас.
По его словам, если родители заметят или дети им расскажут (принесут фотографии) о возможных нарушениях, то они должны сообщить медработнику учреждения. Если есть подозрения, что здоровью детей угрожает опасность, можно звонить в Государственную продовольственно-ветеринарную службу. Такой порядок будет действовать во всех учреждениях – и ц государственных, и в частных.
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