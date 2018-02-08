"Я чувствую, что не могу молчать, не могу смотреть, как поливают грязью пострадавшего человека, когда у меня самой был опыт общения с Вайткусом", – сказала DELFI актриса, снимавшаяся в сериалах #Женское счастье", "Резиденты" (Moterų laimė, Rezidentai).

Она сказала, что заговорить ее заставило свидетельство декоратора Симоны Бекшайте.

По словам Лекстутите, она всегда хотела рассказать эту историю и предостеречь "девушек от этого человека". Но, по ее словам, говорить на такую тему страшно, появляется множество критиков, которые заставляют пострадавших оправдываться за то, что они пострадали.

Лекстутите после школы подала заявку только на актерское отделение, поскольку с 5 лет хотела быть актрисой. Дядя девушки порекомендовал ей проконсультироваться со знакомым режиссером о том, какие песни и стихи подготовить.

"Я поехала с дядей к Вайткусу, увидела очень искреннего и хорошего дедушку, который сказал, что я обладаю всеми необходимыми данными, чтобы стать актрисой и прибавил, что намерен набирать курс в этом или следующем году, но пока еще ничего неясно. Так получилось, что он набирал курс, я участвовала в официальном отборе, была большая комиссия" Я поступила, а Вайткуса считала авторитетом", – сказала Лекстутите.

Несколько месяцев она спокойно училась, а однажды Вайткус позвонил ей и стал жаловаться на студентов, сказал, что намерен оставить курс, что он разочарован. Тогда девушка ничего не знала о "его методах преподавания" – еще не было лекций, на которых играли "в мясо", когда людей били и таскали за волосы. Об этих методах, по ее словам, могут рассказать все ученики Вайткуса.

Eglė Lekstutytė © Asmeninio albumas

Она поехала к нему, по ее словам потому, что доверяла ему как режиссеру и преподавателю. Когда девушка увидела, что Вайткус пьян, спросила, где его жена. Он ответил, что она уехала в усадьбу.

Вайткус откупорил бутылку вина, предложил Лекстутите, но она отказалась. Он пил вино один.

"Тут разговоры о курсе внезапно перешли к вопросу, девственница ли я, о моих однокурсницах, кто из них - девственницы. Затем о том, дотрагивалась ли я до мужского полового органа. После этого он заставил меня репетировать "этюд": говорит, "ты актриса, должна уметь соблазнят, соблазни меня". Начались насмешки, эмоциональное давление, будто я должна его соблазнять, говорили, что другие актрисы ему разрешают лизать грудь, а я репетировать не могу? Я сказала, что хочу домой, но он меня не выпустил, говорит: "останешься на ночь здесь, а утром пойдем в академию, будем репетировать эту сцену, я буду голым".

Мне стало стыдно, я почувствовала, что он на это способен, попросила этого не делать, сказала, что никому не расскажу, чтобы выпустил меня. Я сказала, "я понимаю, что меня выкинут из академии, потому что вы не получили, чего хотели". Тогда он снова перешел на другие темы. Я не понимала, что происходит. Что это - провокация, проверка, точно ли я хочу стать актрисой, или же этот добрый дедушка домогается меня. Спустя какое-то время он велел мне закрыть глаза и протянуть руку. Я почувствовала, что он что-то положил мне на руку. Открыла глаза и увидела его пенис. Я стала кричать, убежала, заперлась в туалете, просила его надеть брюки, сказала, что если он этого не сделает, позвоню в полицию. Тогда он понял, что я не шучу, дал мне вызвать такси, пытался проводить меня до машины", – рассказала Лекстутите.

По ее словам, Вайткус требовал, чтобы на прощание она поцеловала его, сказал, что придет завтра на лекцию посмотреть, какие у нее успехи. Утром он позвонил ей и извинился, сказал, что я скоро все забуду, что я прошла какую-то проверку, что я хорошая актриса, что погода хорошая.

"Тогда я не осмелилась ни с кем об этом говорить, только через несколько лет рассказала близким и нескольким однокурсницам, которые, как оказалось, побывали в такой же ситуации. Тогда никто из нас не осмелился говорить об этом, но сейчас, думаю, настало время (...)", – сказала актриса.

О Вайткусе DELFI рассказала и другая студентка, ее имя и фамилия известны DELFI. Она отзывается о нем, как о настоящем профессионале своего дела, которого студенты уважали и боялись. Молодая женщина рассказала, что на курсе были и другие студентки, которых домогался Вайткус, но не все они хотят говорить об этом даже анонимно, боятся насмешек, осуждения. Она заметила, что тогда говорить об этом вообще было невозможно, это означало бы конец актерской карьеры.

Она рассказала, что Вайткус пригласил ее домой, чтобы обсудить рабочие вопросы. Сначала все было культурно, а потом режиссер стал задавать странные вопросы: "Как у тебя растут волосы, какой длины клитор, знаешь ли ты вообще, что и где есть. Покажи".

Бывшая студентка уверяет, что с Вайткусом она не флиртовала. Она сидела на стуле, а режиссер стал ползать под столом, пытался раздвинуть ее ноги. Девушка стала убегать от него, бегала вокруг стола, а он за ней. По словам девушки, она просила отпустить ее, но он схватил ее за платье так, что затрещала ткань и сказал: "Хочешь, разорву?"

Бывшая студентка сказала, что стала просить Вайтуса отпустить ее домой. Он отпустил. По ее словам, после этого утром он звонил ей раз 20, когда она наконец ответила, он спросил, как ей спалось. Она ответила, что плохо. Тогда Вайткус сказал: "Я тоже, мне всю ночь снилась ты, ты бала голая и летела по небу, а из под мышек волосы, волосы, волосы. Повсюду одни волосы... И ТАМ такие длинные волосы росли".

"Так сейчас все на меня будут вешать", – услышав о новых обвинениях сказал Вайткус. Он сказал, что знает студентку, о которой идет речь, но подробно прокомментировать ситуацию обещал вечером, когда вернется из Каунаса.

Напомним, что 6 февраля Вайткус заявил, что "в последнее время проводится целенаправленная клеветническая кампания, которая сейчас стала еще активнее, против деятельности главы Русского драматического театра Литвы. Эту кампанию систематически осуществляют пропагандистские порталы (через порталы sputniknews.lt, baltnews.lt, телевидение "Первый Балтийский Канал" и др.), которые находятся под контролем недружественных Литве сил. Эти вопросы по моей инициативе мы исчерпывающе обсудили с работниками Департамента госбезопасности Литвы (ДГБ)".

Однако в ответе журналистам DELFI представители ДГБ "отмежевались от информации, которая публично представлена как свершившийся факт".

"А что касается истории сексуальных домогательств, направленной лично против меня, это характеризует только самих организаторов кампании и ничего более. С ее содержанием ни я, ни наш театр не имеет ничего общего. Я буду участвовать в конкурсе на должность главы театра, объявленном Минкультом", – сказано в письме.

Бекшайте считает, что режиссер обоснованно боится лишиться поста директора театра. По ее мнению, Минкульт должен обратить внимание на сложившуюся ситуацию, поинтересоваться случаями сексуального домогательства.