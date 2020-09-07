Шесть из 17 новых случаев связаны с семейными праздниками, также заболел ученик в Вильнюсе.

Четыре новых случая зафиксированы в Таурагском округе. Они связаны с семейным праздником, который состоялся 28 августа в Клайпеде. COVID-19 подтвердили у участника праздника и у троих контактировавших с участниками праздника человек. сего с этим очагом связано 7 случаев заболевания.

Два случая в Вильнюсском округе связаны с семейным праздником, который 28 августа прошел в Тракайском районе. Оба заболевшие - участники праздника. Всего с этим очагом связаны 9 случаев COVID-19.

По данным НЦОЗ, за минувшие сутки зафиксирован новый очаг в Каунасском округе. Коронавирус установили у работника компании Ivabaltė. С этим очагом связаны два случая заболевания.

7 человек заболели в результате контакта с больными, однако эти случаи пока не считаются очагами.

Один из этих больных – ученик Вильнюсской частной гимназии. По данным НЦОЗ, последний раз он был в школе 2 сентября. Изолирован класс, в котором учатся 14 детей и два учителя, контактировавших с ребенком. В школе провели дезинфекцию.

На данный момент источник заражения 3 человек не найден.