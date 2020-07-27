Новые случаи коронавируса в Литве: больше всего в Каунасском округе

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за прошедшие сутки 9 новых случаев коронавируса подтвердили в Каунасском округе, а по одному в Вильнюсском и Таурагском.

5 новых случаев - привозные, 5 – связаны с очагами. Обстоятельства заражения 1 до сих пор неясны.

Первый случай заражения установлен в Каунасском округе. COVID-19 заболел работник ЗАО Kauno autobusai, который контактировал с больными коллегами.

Второй случай также связан с этим очагом. Первые симптомы у заболевшего появились 22 июля. Всего с очагом ЗАО Kauno autobusai связаны 8 случаев заболевания.

Третий и четвертый случаи - заражение во время общения с больными родственниками из Кедайняй. Близкий контакт был у 7 человек. С этим очагом связаны 9 случаев заболевания во всей Литве.

Пятый случай также зарегистрирован в Каунасском округе, как заболел этот человек, пока не выяснили, ведется эпидемиологическое расследование.

6 случай подтвердили у жителя Таурагского округа. COVID-19 установили у контактировавшего с больным, который участвовал в семейном празднике в Салининкай. У этого заболевшего была лишь температура, других симптомов не было.

Еще 4 случая в Каунасском округе - привозные. Три человека 23 июля прибыли из Узбекистана через Минск. Из Минска на транспорте компании их привезли к месту изоляции. Эти случаи не связаны с очагом в каунасской транспортной компании. Четвертый привозной случай - человек вернулся в Литву из Республики Кот-д'Ивуар 20 июля.

11-й случай был зарегистрирован в Вильнюсском округе. По имеющимся данным, симптомы у этого человека появились 24 июля, на следующий день поднялась температура.

18 июля этот человек вылетел в Киев, оттуда - в Ирландию, а 21 июля на пароме – во Францию, откуда на автомобиле вернулся в Вильнюс 24 июля. Этот человек близко контактировал с двумя попутчиками.