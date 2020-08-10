Новые случаи коронавируса в Литве: 9 в Каунасском и 4 в Вильнюсском округе

9 человек заболели в результате контакта с больными (восемь случаев заражения связаны с известными очагами). Обстоятельства заражения 4 неизвестны. Привозных случаев за последние сутки не зарегистрировано.

Семь случаев заражения в результате контакта с больными COVID-19 зафиксированы в Каунасском округе, два - в Вильнюсском.

В Каунасе коронавирус диагностировали у трех членов одной семьи, двое заболевших – дети. У двоих заболевших есть симптомы, а у одного - нет. Всего в этой семье заболели четыре человека (первый случай зафиксирован 6 августа).

Еще два случая заражения в Каунасе связаны с очагом в Каунасской филармонии. COVID-19 заболели люди из группы риска, они находились в изоляции. Оба случая – с симптомами. Всего с этим очагом связаны 5 случаев, включая зафиксированные вчера.

Еще один случай (Каунасский округ) связан с экскурсией "Ишлаужас-Таураге". В ходе исследования коронавирус выявили у человека, у которого есть характерные симптомы. Семь контактов были изолированы. Всего с этим очагом связано 15 случаев.

7 и 8 случаи зарегистрированы в Вильнюсском округе. Эти случаи связаны с очагом в Национальном театре оперы и балета. Один человек - работник театра, другой - нет. У обоих есть симптомы.

9 случай подтвержден в Каунасе у человека, который общался с больным коронавирусом. У этого больного есть симптомы.

Обстоятельства заражения 4 человек пока неясны (двух в каунасском и двух в Вильнюсском округе). У них есть симптомы. Эти люди за границу не ездили и с больными не контактировали.

Один из них работает в стационаре ПУ Григишкский медцентр. В последний раз он был на работе 3 августа.

НЦОЗ информирует, что временно в этом стационаре запрещено посещение больных, провели дезинфекцию, больным запретили выходить из палат.