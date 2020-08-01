7 случаев были выявлены в Вильнюсе, 5 в Каунасе, 4 в Паневежисе, 2 в Шяуляйском уезде.

В Каунасе зафиксирован привозной случай у иностранца. Он не ощущает никаких симптомов. Человек работает в Hegelmann Transporte. 27 июля вернулся из отпуска в Украине. Путешествовал через Беларусь. После прибытия в Литву изолировался. Определены 23 близких контакта, которые также были изолированы.

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Еще один случай в Каунасе был установлен после контакта с ранее подтвержденным случаем - больным родственником. Человек ощущает симптомы. 29 июля почувствовал жар. В настоящее время госпитализирован. Были выявлены 3 близких контакта высокого риска - члены семьи.

Обстоятельства заражения одного человека в Каунасе неизвестны. Пациент чувствует симптомы и госпитализирован, состояние тяжелое из-за сопутствующих заболеваний.

В Каунасском районе человек заразился после контакта с ранее подтвержденными случаями, когда участвовали в экскурсии. Человек ощущает симптомы - жар, боль в горле.

В Шяуляй и Шяуляйском районе было выявлено 2 привозных случая у иностранных граждан, прибывших из Украины и Беларуси. После прибытия в Литву они сразу же изолировались. Тесных контактов не выявлено. Люди не ощущают симптомов. Оба случая не связаны между собой.

Случай, подтвержденный в Вильнюсе, связан с лицом, обстоятельства заражения которого, по первичным данным, неизвестны. Человек чувствует симптомы: головная боль, лихорадка, которая длилась 3 дня. Зараженный работал удаленно, но зашел на работу в течение периода передачи инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается.

В Литве в общей сложности 2093 случая коронавируса, 356 человек все еще болеют, 1644 выздоровели, и 153 человека находятся в изоляции. 80 человек умерли от COVID-19, и еще 13 человек, инфицированных коронавирусом, умерли из-за других причин. По состоянию на 1 июня, в Литве зарегистрировано 100 привозных случаев.