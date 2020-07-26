Новые случаи коронавируса в Литве: 2 привозных, 4 связаны с очагами

Один привозной случай был выявлен в Шальчининкайском районе. Это литовец, который вернулся из Великобритании.

"Человек вылетел из Лондона в Вильнюс в ночь на 23 июля (...). Носил защитную маску. В последний раз он был на работе в Великобритании 10 июля, потому что не мог работать из-за боли в руке", - говорится в сообщении.

Еще один привозной случай был установлен в Вильнюсе у иностранца, прибывшего в Литву из Омана.

По сообщению НЦОЗ, он прибыл в страну 12 июля и немедленно изолировался.

"Человек не чувствует никаких симптомов. Были определены два контактных лица, которые приехали вместе", - говорят специалисты в области здравоохранения.

Три случая, связанные с известными очагами, были выявлены в Вильнюсском уезде, один - в Утене.

В Шальчининкайскос районе заболел участник праздника в Шальчининкай. Первые симптомы он ощутил 16 июля. Согласно данным НЦОЗ, человек никуда не ходил после праздника, потому что необходимо было изолироваться из-за первых подтвержденных случаев, связанных с этим праздником.

Еще один случай был установлен в Вильнюсском уезде у сотрудника TOKS, который уже находился в изоляции, потому что контактировал с больным коллегой на работе.

"Вспышка в этой компании связана с семейным праздником в Салининкай. В настоящее время в компании уже зарегистрировано четыре случая заболевания. И это пятый вторичный случай, связанный с праздником в Салининкай", - говорится в сообщении.

Подтвержденный случай в Вильнюсе связан со вспышкой в Кедайняйском районе.

"Лицо проверялось из-за болезни в семье. Прибыв в усадьбу 15 июля, никуда не ходил, потому что купил достаточно еды", - сообщает НЦОЗ.

В Утянском крае заболевание было подтверждено у человека из Молетского района, который находится в изоляции с 18 июля, потому что контактировал с больными.

"Чувствует симптомы заболевания: насморк, мышечные боли, отсутствие обоняния. Этот человек общался с двумя членами семьи", - сообщают специалисты здравоохранения.

В Шяуляй коронавирус был выявлен у человека, обстоятельства заражения которого еще не известны. По данным НЦОЗ, пациент никуда не уезжал, работает в магазине.

"Заболел 22 июля. По возвращении с работы вечером появились клинические симптомы - жар. До болезни, 21 июля, не работал, потому что был выходной. Было установлено два близких контакта", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки в Литве подтвердили 7 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших составляет 2008.