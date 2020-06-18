Об этом 18 июня сообщила заведующая отделом по управлению инфекционными заболеваниями Вильнюсского департамента НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.

"5 случаев в Вильнюсском регионе, один – в Шяуляйском, это привозной случай", – сказала специалист. По ее словам, коронавирус установили у приехавшего из России 9 июня водителя-дальнобойщика (Радвилишкский район).

"Установлены контакты - два члена семьи", -, сказала Мегелинскене. Случаи в Вильнюсском регионе связаны с медучреждениями и частными компаниями. Два случая связаны с Сантаришкской клиникой.

"Заболевшие не были в больнице, они заразились во время бытового контакта. Один - работник, а другой - его близкий", – сказала специалист.

Еще один случай установлен в Шальчининкском районе у работника швейного предприятия. Это второй заболевший в этой компании.

"Тут интересный момент, случаи в Шальчининкском районе связаны с Рудаминским рынком и со складом Humanа, где был установлен случай заболевания", – сказала Мегелинскене.

Еще два случая установлены в вильнюсской компании, но их происхождение неясное.

"Два случая в одной компании, но обстоятельства заражения неясны. С компанией сложно сотрудничать, поскольку часть информации скрывают от специалистов", – заметила Мегелинскене.

По имеющимся данным, это компания Remiloga.

"На ваши вопросы я отвечать не буду – нам только журналистов и не хватает (...) Уже достаточно специалистов, которые звонят по 20 раз в день, и ни говорят, что мы с ними не общается, только что говорили", – сказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.

"Я не знаю, кто вам говорит всякие глупости. Пусть лучше людей лечат", – продолжила она.