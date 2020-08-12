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12 августа во время заседания правительство Литвы решило, что с 16 по 31 августа количество участников мероприятий в помещениях может быть увеличено до 600 человек. С 1 сентября количество участников таких мероприятий не будет ограничиваться, однако важно руководствоваться условиями соблюдения безопасности, установленными главой Государственного центра чрезвычайного положения (дистанция, средства защиты и др.).
Новые решения в связи с коронавирусом: Литва продлила контроль на границах
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На заседании правительства было решено не ограничивать въезд в Литву для медперсонала спортсменов (это связано с тем, что в скором времени начнется сезон спортивных состязаний, а вместе с командами обычно приезжают и врачи).

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В Литву также смогут приезжать студенты, поскольку не за горами начало учебного года.

В Литву смогут приезжать и иностранцы - партнеры по бизнесу граждан Литвы или предпринимателей, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве.

Минюст указал, что в соответствии с юриспруденцией Конституционного суда партнерство по своему содержанию отвечает понятию семьи, поэтому въезд в Литву будет разрешен партнерам граждан Литвы, с которыми заключен соответствующий договор.

Разрешается также и приезд инвесторов. Министерство экономики и инноваций отмечает, что обычно инвесторы не принимают решения об инвестициях, если не могут посетить конкретное место и оценить ситуацию.

Правительство одобрило предложение МВД в связи с продлением контроля на границах в порту и аэропортах до 14 сентября.

"Кроме того, пограничники будут активнее патрулировать на тех дорогах, которые ведут в Польшу и в Латвию", – сказала глава МВД Рита Тамашунене.

Напомним, что жители, вернувшиеся из стран, где положение с коронавирусом серьезное, обязаны 14 дней провести в изоляции и заполнить анкеты на сайте Национального центра общественного здравоохранения.

Список стран, из которых можно приезжать в Литву, обновляется каждую неделю. Информация появляется в пятницу, а вступает в силу в понедельник.

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