Новые решения в связи с коронавирусом: Литва продлила контроль на границах

На заседании правительства было решено не ограничивать въезд в Литву для медперсонала спортсменов (это связано с тем, что в скором времени начнется сезон спортивных состязаний, а вместе с командами обычно приезжают и врачи).
В Литву также смогут приезжать студенты, поскольку не за горами начало учебного года.
В Литву смогут приезжать и иностранцы - партнеры по бизнесу граждан Литвы или предпринимателей, у которых есть постоянный вид на жительство в Литве.
Минюст указал, что в соответствии с юриспруденцией Конституционного суда партнерство по своему содержанию отвечает понятию семьи, поэтому въезд в Литву будет разрешен партнерам граждан Литвы, с которыми заключен соответствующий договор.
Разрешается также и приезд инвесторов. Министерство экономики и инноваций отмечает, что обычно инвесторы не принимают решения об инвестициях, если не могут посетить конкретное место и оценить ситуацию.
Правительство одобрило предложение МВД в связи с продлением контроля на границах в порту и аэропортах до 14 сентября.
"Кроме того, пограничники будут активнее патрулировать на тех дорогах, которые ведут в Польшу и в Латвию", – сказала глава МВД Рита Тамашунене.
Напомним, что жители, вернувшиеся из стран, где положение с коронавирусом серьезное, обязаны 14 дней провести в изоляции и заполнить анкеты на сайте Национального центра общественного здравоохранения.
Список стран, из которых можно приезжать в Литву, обновляется каждую неделю. Информация появляется в пятницу, а вступает в силу в понедельник.
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