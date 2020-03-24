В документе сказано, что жителям в общественных местах рекомендуют носить медицинские маски (если такой возможности нет – матерчатую маску, закрывающую нос и рот). Без маски можно находиться только в автомобиле.
В этом документе содержатся и другие рекомендации, например, носить одноразовые перчатки там, где присутствует контакт с вещами.
Жителей также обязали избегать прямого контакта, соблюдать безопасное расстояние (не меньше 2 м и не дольше 15 минут), строго соблюдать правила гигиены (гигиены рук, при чихании или кашле прикрывать рот и нос).
Delfi напоминает, что в понедельник, когда Минздрав рекомендовал носить маски, потом сам заметил, что не знает, где их брать - в продаже их нет.
Карантин в стране был объявлен 16 марта, сейчас в Литве зафиксировано 187 случаев коронавируса.
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