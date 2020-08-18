Новые рекомендации к началу учебного года в Литве: действуют с 1 сентября

"С учетом нынешней эпидемиологической ситуации с 1 сентября планируется учеба в школах, однако будут соблюдать необходимые меры безопасности. Основной принцип – управление потоком школьников, чтобы дети минимально контактировали с учениками других классов", - сказала вице-министр Йоланта Урбанович.

Дошкольное образование, средняя школа. Все лица (родители, работники школ, учителя), которые приходят в помещение (коридор, столовую, учительскую) и не могут соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в масках, респираторах и т.д. Без масок могут находиться люди, которые в силу состояния здоровья не могут в них находиться. Если учитель по состоянию здоровья или в силу специфики своей работы не может находиться в маске, он должен использовать другие средства личной защиты.

В этом учебном году каждый класс должен учиться в своем помещении, в котором будут проходить все уроки за исключением трудов и естественных наук. В соседних классах должны учиться дети примерно одного возраста, чтобы избежать контакта между детьми разного возраста. Если для проведения уроков используют одно помещение (специализированные кабинеты, залы т т.д), после каждого урока из должны убирать и проветривать. Если инвентарь использует больше чем один ученик, его должны дезинфицировать после каждого пользования. Нельзя делиться учебными пособиями.

В школе надо регулировать потоки учеников, чтобы дети разного возраста как можно реже пересекались. Поэтому предлагают начинать уроки в разное время, например, в 5 классах с 9 ч., в 6 – с 8 ч. Школа должна подготовить карту перемещений по зданию. Если есть такая возможность, то лучше организовать вход через разные двери.

Рекомендуется проводить спаренные уроки, больше времени выделить на обед. Некоторые уроки рекомендуется проводить на улице, если позволяет температура воздуха. Дополнительные уроки, консультации рекомендуется проводить удаленно.

Питание. Ученики могут есть в классах. Еда должна быть в одноразовой посуде, или в столовой, если там есть отдельные пространства для учеников разных классов. В столовой вместе могут находиться только ученики, учащиеся в соседних кабинетах и коридорах. столовой должны быть средства для гигиены: теплая и холодная вода, жидкое мыло, одноразовые бумажные полотенца.

Транспорт. Ученики, которые приезжают в школу на школьных автобусах, должны сидеть на безопасном расстоянии друг от друга и от водителя. Они должны быть в масках, за исключением случаев, когда ребенок по состоянию здоровья не может ее надевать. Поверхности в автобусах должны дезинфицировать каждый раз перед тем, как в него сядут дети. Дети, которые пользуются городским транспортом, должны выполнять действующие требования.

Неформальное обучение. Неформальные занятие могут проводить, если соблюдают принцип изоляции разных групп. Родители и другие сопровождающие лица, если нет возможности соблюдать дистанцию в 2 м, должны быть в масках.

Коронавирус в школе. Если в школе установлен случай коронавируса, об этом немедленно информируют Национальный центр общественного здравоохранения. Немедленно выясняют круг общения, контактам назначают 14-дневную изоляцию. Если у работника или ученика школы устанавливают коронавирус, вводят удаленное обучение: не меньше 50% времени выделяют на синхронное обучение (не больше 2 часов без перерыва), остальное время - самостоятельная работа, общение с помощью эл. почты и других средств.