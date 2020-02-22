В феврале за соцдемов планировали голосовать 9,7%, а в январе – 8,9% участников опроса.

"Социал-демократы на третьем месте (...): 16,1% от голосующих и 9,7% от всех участников опроса. 16,1% - это лучший результат партии с момента ее раскола. Понемногу рейтинг партии Гинтаутаса Палуцкаса растет, сейчас у нее наилучший результат", – сказал BNS глава Vilmorus социолог Владас Гайдис.

На санный момент соцдемы являются крупнейшей литовской партией. Она объединяет 17 000 членов. В парламенте работают 9 ее членов.

В 2017 году в партии произошел раскол, часть депутатов, которые не захотели выйти из правящей коалиции, основали новую партию – Литовскую социал-демократическую партию труда.

Лидирующую позицию в рейтинге в феврале по-прежнему занимали консерваторы: 17,7% (в январе – 16,5%).

По словам Гайдиса, это результат заметности партии, ее оценки, а также снижения активности либералов.

Социолог отметил, что рейтинг "крестьян" за месяц не изменился – 11,6% (в января 11,3%).

На четвертом месте рейтинга идет Партия труда – 5,9% (в январе – 6,0%), "Порядок и справедливость" на пятом – 5,7% (4,3%), Движение либералов на шестом – 3,1% (3,2%)

Социал-трудовики в феврале получили поддержку в 2,3% (в январе 2,4%), Избирательная акция поляков Литвы – 1,6% (1,7%), Партия свободы – 1,2% (1,3%), Партия центра "Литва благосостояния" – 1,1% (2,8%).

В феврале 24,1% респондентов не знали, за какую партию голосовать (в январе таких было 25,3%), еще 12,5 вообще не намеревались голосовать.

Центр опроса общественного мнения Vilmorusпровел исследование 7-13 февраля, в нем участвовали 1020 человек.