Компания Baltijos tyrimаi по заказу Eltа 27 мая-9 июня провела опрос, который показал отношение жителей к общественным деятелям и политикам. Больше 2/3 респондентов (69%) отрицательно оценивают лидера "крестьян" Карбаускиса, положительно его оценивают 22% участников опроса.

Сейчас лучше чем Карбаускиса оценивают и лидера Избирательно акции поляков Литвы Вальдемара Томашевского (20% положительно и 56% отрицательно). Это самая низкая оценка Карбаускиса с 2000 года.

Самый большой скачок наблюдается в рейтинге Науседы – по сравнению с данными за апрель, его рейтинг улучшился на 16% – с 63% до 79%, а неблагоприятно его оценивают всего 14% респондентов (в апреле 28%).

Правда, по-прежнему лучше всех оценивают бывшего президента страны Валдаса Адамкуса - 79% его оценивают положительно (13% отрицательно). Хороший рейтинг и у Грибаускайте - 69% положительных отзывов и 26% отрицательных.

На 4 месте историк Людас Мажилис, который по списку консерваторов был избран в Европарламент (60% положительных отзывов и 15% отрицательных), далее идет мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис (соответственно 59% и 25%), глава МИД Линас Линкявичюс (58% и 27%).

На 4% улучшился рейтинг депутата Аушра Малдейкене (соответственно 43% и 47%) и Вальдемар Томашевский (20% и 56%), а на 3% рейтинг Вилии Блинкявичюте, журналиста Эдмундаса Якилайтиса (47% и 33%) и председателя Движения либералов Эугениюса Гентвиласа (31% и 47%).

Комментируя рейтинг Науседы глава Baltijos tyrimai Раса Алишаускене сказала, что это не должно удивлять – поскольку должность президента делает человека более авторитетным в глазах общества.

"Лучше всего оценивают президентов – Адамкуса, Науседу и Грибаускайте. Эта позиция дает большой кредит", ­­­­– сказал он.

Профессор Айне Рамонайте видит и иную причину популярности Науседы – все хотят высказать ему доверие, как победителю выборов.

"Я думаю, это эффект победы. Можно вспомнить, что и в 2016 году после парламентских выборов рейтинги крестьян были очень высокими. Так и сейчас, свое доверие Науседе выражает больше людей, чем за него голосовало. Все хотят быть с победителем", – сказала она.

"Его поведение хорошо тем, что он старается никого не отталкивать, никого не настраивать против себя... Это всем подходит. Гитанас Науседа всегда придерживался этой позиции. (...) Это оказывает положительное влияние", – считает Рамонайте.