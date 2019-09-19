Несмотря на то, что положение на первых строках рейтингов в течение длительного времени не меняется, по мнению социолога, перед выборами 2020 г. значимые перемены возможны.

Эксперт Раса Алишаускене заметила, что хаос в политическую картину внесет фактор политических комитетов и распад "Порядка и справедливости".

Как и прежде, первое место в рейтинге занимает Союз отчества-Христианские демократы Литвы – 15,2% (месяц назад 14%), на второе место вернулся Литовский союз крестьян и зеленых - 14,6% (12,1%). На третьем месте - 14,1% – Литовские социал-демократы (в августе 12,8%).

Опрос по заказу ELTA 26 августа-3 сентября провела компания Baltijos tyrimai. Согласно опросу, еще за три партии намерены голосовать больше 5% респондентов - это Партия труда (8,3%), "Порядок и справедливость" - 6,4%, Движение либералов – 5,8%.

Далее идут Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей - 4%, Литовская партия центра - 3,5%, Литовская партия свободы - 2,7%, Литовский союз свободы/ либералы Артураса Зуокаса - 2,2% и Литовская социал-демократическая партия труда – 1,4%.

21,7% участников опроса сказал, что не голосовал бы на выборах или не знал, за кого голосовать.