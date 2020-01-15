Полиция борется с водителями, превышающими скорость, с помощью новых мобильных лазерных радаров.

"Мы получили 6 таких радаров. Используем и автомобиль без опознавательных знаков, в котором есть такой радар, есть у ручной радар", – рассказал представитель Каунасской дорожной полиции Рамунас Кемзура.

За неделю новые радары зафиксировали в городе почти 1000 нарушителей.

Чаще всего водители превышали скорость на 20–30 км/ч. 11 водителей превысили скорость больше чем на 50 км/ч. А рекордсменом был водитель, который мчался по проспекту A.Юозапавичюса на скорости 118 км/ч.



Кемзура заметил, что новые радары дали первые плоды. Скорость водителей в городе значительно снизилась. Если раньше поток превышал скорость на 20–30 км/ч, то сейчас водители едут медленнее.

"Это показывает сознательность наших водителей, их понятливость и нежелание получать штрафы", – сказал Кемзура.

Новые радары уже испытали на основных артериях города. Больше всего нарушителей было на ул. Йонавос у кольца и рядом с Гарлявой.

Полицейские будут устанавливать радары в самых аварийных местах, в местах с интенсивным движением. По словам Кемзуры, эти радары будут работать и днем и ночью. При этом их постоянно переставляют с места на место.

На вопрос, каков предел толерантности этих радаров, ответа нет, поскольку все зависит от погодных условий и ситуации на дороге.

"В темное время суток, когда идет дождь, когда условия неважные, этот порог снижается до минимума, а если условия хорошие, то это могут быть и 10 км/ч", – сказал Кемзура.

На вопрос, как он оценивает ажиотаж в социальные сетях (водители делятся информацией о том, где стоят радары, устанавливают самодельные плакаты), Кемзура сказал, что это радует.

"С другой стороны, это показывает, что эта сфера запущена, у водителей была возможность злоупотребления. Сейчас когда снизили возможность таких злоупотреблений, возникает недовольство", – сказал он.

Кемзура обратил внимание и на другое явление - некоторые водители не только предупреждают о таких радарах, но и пытаются помешать их работе. В социальных сетях есть примеры, где видно, что радары заставляют машинами или другим препятствием.

"Я не рекомендую так поступать. У работающих с этими радарами полицейских есть видеокамеры, мы будем собирать доказательства, фиксировать, будем привлекать к ответственности. Штрафы могут быть от 60 до 600 евро. Стоит ли мешать работе? Думаю, нет", – сказал представитель полиции.

Он уточнил, что в Каунасе в этом году еще таких случаев привлечения к ответственности не было. Пока достаточно было сделать предупреждение, расследования не проводились. Однако подобные случаи были в 2017 году.

"С этими системами мы можем работать тремя способами: непублично, публично и смешанным способом. Публичный вариант - стоит полицейский автомобиль, а рядом радар, непубличный - полицейские без униформы и с помощью автомобиля без опознавательных знаков, а смешанный - полицейский в униформе, но стоит в стороне", – сказал Кемзура, заметив, что перед такими радарами по правилам знаки не ставят.

Принцип действия таких радаров основан на новейших технологиях, они фиксируют скорость автомобилей в обоих направлениях.

"Мы даже можем установить лимит скорости как для грузовика, так и для легковушки. Доказательства – идеальны, нет никаких сомнений, поскольку система выделяет нарушителя, а номер авто обводит прямоугольником", – сказал Кемзура.

Он акцентировал, что пока, по имеющимся у него данным, еще нет приборов (детекторов, антирадаров), которые могли бы действенно предупредить о новых радарах.