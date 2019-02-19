В Литве уже несколько дней светит солнце, похоже, природа пробуждается. Читатели GRYNAS.lt делятся фотографиями и новостями. Жители Пренайского района поделились фотографиями первых голубых перелесок (печеночниц благородных), которые вот-вот зацвет.
Žibutės
© DELFI montažas

Фотографию в редакцию прислала читательница Эгле.

Žibutės
Žibutės
© Skaitytojo nuotr.

Представленные ниже снимки были сделаны в марте 2018 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В литовский суд передано еще одно дело о шпионаже в пользу России

Генеральная прокуратура передала Шяуляйскому...

В Литву доставили новые ракетные комплексы Javelin (10)

В Литву пришла еще одна партия приобретенных у США...

Новые признаки весны: появились первые перелески (1)

В Литве уже несколько дней светит солнце, похоже,...

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (41)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

Генпрокуратура Литвы предлагает наказать 8 годами заключения обвиняемого в шпионаже в пользу России (2)

Генпрокуратура предлагает наказать восемью годами...

TOP новостей

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (41)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

Vilnius Outlet Vilnius Outlet Vilnius Outlet

У Ogmios miestas появится брат-близнец: в Вильнюсе построят огромный дисконтный центр (11)

Через несколько лет в Вильнюсе, у западной объездной...

В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (91)

В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...

Новый поворот в истории Национального стадиона: правительство обсуждает отказ от финансирования (13)

Министры финансов и внутренних дел Литвы 19 февраля...

Подписаться за кандидата в президенты можно и по интернету, но нужно проявить терпение (2)

Жители Литвы массово пытаются подписаться за...