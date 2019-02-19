В Литве уже несколько дней светит солнце, похоже, природа пробуждается. Читатели GRYNAS.lt делятся фотографиями и новостями. Жители Пренайского района поделились фотографиями первых голубых перелесок (печеночниц благородных), которые вот-вот зацвет.
Фотографию в редакцию прислала читательница Эгле.
Представленные ниже снимки были сделаны в марте 2018 года.
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