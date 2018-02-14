Это только некоторые из множества изменений, которые правительство Литвы решило передать на обсуждение в парламент. Однако обещанных "крестьянами" перед выборами существенных налоговых перемен среди них пока нет.

В марте парламент должен обсуждать проект закона, в соответствии с которым, молодым семьям, покупающим первое жилье не в крупном городе, будут компенсировать часть кредита (15% или 13 100 евро от максимальной суммы в 87 000 евро). Эти деньги придется вернуть, если в течение 5 лет жилье будет продано.

Кроме того, в этом году планируют ввести новую систему оплаты труда учителей - им будут платить за ставку. Это коснется также руководства школ. Предлагают изменить порядок оплаты труда некоторых госслужащих, военных, увеличить зарплаты разведчикам, судьям участковых судов, председателям судов и их заместителям.

Правительство не предлагает поправки к законам, которые увеличили бы доходы других жителей или снизили бы налоги (обещают льготы только для стартапов). Однако обещают санкции за сокрытие налогов.

Правительство намерено изменить схему финансирования пенсионных накоплений II ступени и дать возможность людям определиться, согласны ли они откладывать деньги по новой схеме (какой она будет, пока не сообщается).

В этом году планируют принять поправки к закону о лотереях и таким образом защитить игроков, обеспечить прозрачность в этой сфере.

Правительство не только намерено разделить на отдельные предприятия компанию "Литовскую железную дорогу", но и отказаться от некоторых нерентабельных маршрутов.

Есть еще один проект закона, который предлагает разрешить продажу нерецепных лекарственных препаратов не только в аптеках, но и в других местах розничной торговли.

Также предложены поправки, которые ужесточат порядок продажи земли сельскохозяйственного назначения, следить за сделками будет Национальная земельная служба. Эти поправки будут актуальны для лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса, его компаний и родственников, а также для других крупных землевладельцев.

Уже в апреле парламент планирует обсуждать вопрос, какая служба и в каких случаях сможет решать вопрос отключения интернета или блокировки звонков по телефону.

Одно из более редких предложений – узаконить использование алкозамков в автомобилях тех водителей, которые попадались нетрезвыми за рулем, пили после ДТП или отказались от проверки на трезвость.

Если будет принята эта поправка, то нарушитель не только будет лишен прав на вождением но и не сможет управлять автомобилями без алкозамка. В таком случае срок лишения прав сократится, но появится запрет на использование автомобилей без алкозамков.

Ждут ответов премьер-министра

Глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас не стал подробно оценивать эти предложения и то, что в них не отражены предвыборные обещания в связи с изменением налогов.

"Я оцениваю так: поскольку сейчас проходят дискуссии, нет конкретных предложений, на основе которых можно было бы готовить проекты законов, то, видно, нет гарантий, что все это произойдет во время весенней сессии. Пока не закончились обсуждения, всего этого нет.

Но я надеюсь, что рано или поздно это сделают – если не весной, то, возможно, осенью, но конечно, надо стремиться к тому, чтобы это было сделано весной", – сказал DELFI Якелюнас.

Он прибавил, что 14 февраля правящая фракция встретится с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом и обсудит этот вопрос.

Не видят конкретности

Консерватор Ингрида Шимоните критиковала постановление правительства в связи с представленными проектами, поскольку они идут вразрез с тем, что обещали прежде.

"Эти вещи нелегко оценивать, хотя члены правительства любят говорить о том, что это правительство другое, а документы по-прежнему составляют служащие министерств, которые руководствуются своей логикой.

Количество проектов, как всегда космическое, содержание – неизвестно, поскольку большая часть проектов не зарегистрирована, а суть намерений представлена коротко (к примеру, что касается пенсионного накопления).

Ничего о налоговой реформе в плане нет. Конечно, никто не мешает представить дополнительные проекты, но если такое планируешь, обещаешь, то так вести себя нельзя, надо укрепить свои обязательства. Значит, правительство, по моим догадкам, не знает, что делать, кроме как вводить адекватные штрафы за нарушение закона о налогах", – пошутила политик.