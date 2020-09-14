Новые правила: с понедельника не надо изолироваться возвращающимся в Литву из 9 стран

Как и прежде, не надо изолироваться возвращающимся из Финляндии, Латвии, Эстонии и с Кипра.

По данным на 14 сентября, в Литву без изоляции можно приехать из 8 стран ЕС, в которых за последние 14 дней уровень заболевания не превышал 25 случаев на 100 000 жителей.

Изолироваться и сдавать тест на коронавирус требуется возвращающимся из 18 стран ЕС и 4 стран, не входящих в состав ЕС.

Это Ирландия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Франция, Словения, Словакия, Венгрия, Румыния, а также Сан-Марино, Монако, Андорра, Великобритания и Швейцария.

Граждане Литвы, возвращающиеся из этих стран не обязаны сдавать анализ на коронавирус, но должны провести в изоляции 14 дней.

Иностранцам из третьих стран приезжать в Литву запрещается, за исключением случаев, предусмотренных правительством. Граждане Литвы, приезжающие из третьих стран должны провести в изоляции 14 дней, если страна входит в список подверженных коронавирусу стран.