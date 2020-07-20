Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов

Такое решение было принято из-за быстрого роста количества больных в Хорватии.

Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины.

С 20 июля рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.

Обновленный список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом был представлен в минувшую пятницу, он вступает в силу 20 июля.