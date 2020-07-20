Такое решение было принято из-за быстрого роста количества больных в Хорватии.
Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины.
С 20 июля рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.
Обновленный список стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом был представлен в минувшую пятницу, он вступает в силу 20 июля.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (18)
Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...
Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (3)
Электростанция в Электренай все еще работает. Два...
С работы хотят уйти 1100 педагогов, на выходные пособия выделено 5,3 млн. евро (1)
Приближается новый учебный год. С работы хотят уйти 1100...
От работы на птицефабрике в эмиграции до собственного бизнеса в Литве: все смеялись, но у нас была идея и мы ее развивали (67)
Эвальдас (35) и Ромас (30) - бывшие соседи, друзья, а...