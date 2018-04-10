Новые поправки: в подготовительный класс – с пяти лет

В отчете правительства, представленном 10 апреля, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что такой шаг благоприятен не только для всестороннего развития детей в детстве, но и для позднейших достижений школьников и взрослых людей.

Мнения же специалистов по этому вопросу разделились.

Предоставить родителям возможность решать, с какого возраста пускать ребенка в подготовительный класс - с 5 или 6 лет - это хорошее предложение, но в обязательном порядке отправлять всех 5-леток в подготовительный класс было бы ошибкой, сказала доктор психологических наук, преподаватель Литовского педагогического университета Моника Скерите-Казлаускене.

По данным Министерства науки и образования, возможные модели поощрения раннего образования обсуждают и согласовывают с общиной, в этот процесс вовлекают педагогов, родителей и специалистов системы образования мэрий.

Много говорят о том, что школы надо приспособить для принятия детей По мнению Скерите-Казлаускене, это тот же детский сад, только в школе.

"И зачем разваливать то, что у нас уже есть хорошее? Я была в лондонской школе, которую дети посещают с 3 лет. Этот тот же детский сад, только дети там не спят, поэтому устают или их забирают раньше. И у них бывает много проблем из-за того, что им приходится рано идти в школу", - сказала псиволог.

По ее словам, программы детских садов - сильная сторона Литвы. "Не во всех странах есть такое. Может, в наших детских садах надо больше внимания уделять каждому ребенку индивидуально, но программы там сильные. Взять и вот так развалить, из-за того, что в Европе место, в котором проходит дошкольное обучение называется школой, а у нас - детским садом, я не вижу смысла", - сказала она.

Дети учатся с рождения: учатся ходить, говорить, общаться с другими. Но это не академическое обучение. По словам Скерите-Казлаускене, основное занятие детей до 7 лет - обучение в процессе игры.

Идея ускорить поход в школу - не нова. Однажды уже пытались посадить 6-леток за парты.

Скерите-Казлаускене считает, что доступность раннего воспитания нужна детям, которым грозит социальное разобщение, неприсмотр, недостаток обучения.