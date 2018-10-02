На данный момент пиво крепче 7,5% запрещено продавать в пластиковой таре больше чем 0,5 л. Если концентрация алкоголя в нем меньше 7,5%, тогда пиво разливают и в 1 л пластиковую тару. Эти ограничения не распространяются на стеклянную, керамическую, деревянную или жестяную тару.
Жемайтайтис предлагал продавать пиво с 7,5% концентрацией алкоголя в таре не больше 0,2 л, 7–7,5% – 0,25 л, 6,5–7% – 0,3 л, 6–6,5% – 0,35 л, а до 6% – 0,5 л.
"Крепкое пиво во всей Европе продают только в небольшой таре - до 0,5 л. В Литве до сих пор было наоборот – крепкое пиво продавали только в большой таре", – сказал Жемайтайтис.
Парламентские комитеты права и правопорядка и по европейским делам раскритиковали это предложение, указав, что его сложно воплотить в жизнь, кроме того, это будет мешать товарообороту в ЕС.
"Это потенциально может стать помехой для свободного товарооборота, поскольку зарубежным субъектам, импортирующим напитки в пластиковой таре больше 0,2 л придется переливать напитки в другую тару", – указали юристы.
26 сентября правительство Литвы приняло постановление, в котором не одобрило предложение Жемайтайтиса, прибавив, что дифференциация тары в зависимости от крепости пива отрицательно скажется на окружающей среде, поскольку увеличит потребность в упаковках и количество отходов.
Однако правительство распорядилось, чтобы министерства финансов, внутренних дел, здравоохранения, экономики и сельского хозяйства рассмотрели возможность повышения акциза на крепкое пиво. Сейчас акциз от крепости пива не зависит.
Жемайтайтис считает, что повышение акциза было бы непоправимой ошибкой.
"В прошлый раз повышали акциз и продажи крепких напитков - водки - в Литве увеличились. Сегодня некоторым людям уже не выгодно покупать две "соски" пива, это стоит 4 евро, они покупают 0,5 л водки за 5 евро, а это равно почти 7 "соскам".
Если мы хотим отучить человека от употребления алкоголя, надо идти путем уменьшения тары. Конечно, есть люди, с которыми ничего не сделаешь, и неважно, какой будет акциз. Они пили и будут пить, но некоторые остановятся", – сказал депутат.
Президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас порадовался, что правительство отклонило предложение Жемайтайтиса. Он сказал, что в ЕС уже больше невозможно ограничивать размер тары. Он сомневался и в пользе увеличенных акцизов.
"Мы считаем, с акцизом на пиво уже перегнули палку. Мы не надеемся, что его снизят, Но посмотрите на данные. Употребление пива снижается, несмотря на жаркое лето. В августе сокращение составило 8,5%. Это показывает, что акцизы неадекватные. И без того значительная приграничная торговля вырастет еще больше", – сказал он.
По данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), за 8 месяцев количество декларированного пива уменьшилось на 9%. Между тем акциза собрано на 11% больше.
Для сравнения, в прошлом году с января по август было получено 53 млн. евро акциза с пива, а за этот период 2018 года – 59 млн. евро.
Сбор акциза за весь алкоголь также понемногу растет. В 2017 г. за 8 месяцев всего собрали 201 млн. евро, а в этом – 207 млн. евро.
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