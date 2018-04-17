Об этом во вторник заявил министр финансов Вилюс Шапока. Замминистра Дайва Брасюнайте отметила, что основная часть населения, в отношении которого будет применяться этот новый налог, должна будет платить около 30 евро в год.

В. Шапока утверждает, что новый порядок позволит управлять мыльными пузырями в сфере недвижимости.

"Это позитивно повлияет на рынок недвижимости, позволит избегать раздувания рынка недвижимого имущества, когда жители, обладающие одной или двумя квартирами, берут кредиты, чтобы получить возможность сдавать в аренду имеющееся жилье, и это влияет на перегрев этого рынка", - заявил В. Шапока на пресс-конференции.

Кабмин предлагает облагать тарифом налога в 0,3% второе, третье и последующее жилье.

Сейчас тариф налога в 0,5-2% применяется только в отношении недвижимости, стоимость которой превышает 220 тыс. евро, в зависимости от его стоимости.