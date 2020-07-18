Научный журналист Года Райбите в передаче утверждала, что люди должны быть очень осторожны.

"Мы должны быть очень осторожны, потому что во время этой пандемии они стали еще более активными и применяли методы, на которые могут попасться даже самые бдительные", - сказала журналист.

"Когда дело доходит до телефонных мошенников, есть четыре самых популярных способа. Прежде всего, это обманчивый звонок за границу, когда человеку посылают сообщение, и ему настоятельно рекомендуется сделать что-то очень быстро, дается иностранный номер. Человек звонит по нему, и это большой ущерб, потому что обычно, если номер не из ЕС, звонок стоит дорого. Другой способ - притвориться специалистом службы технической поддержки. К человеку обращаются из службы любой компании, и говорят, что произошла техническая ошибка, поэтому они хотят подключиться к вашей системе", - говорит журналист.

По ее словам, если вы попались на такое мошенничество, в конце месяца вас может удивить огромный счет.

"Таким образом, они могут узнать логины электронной почты и других учетных записей. В Литве также распространены случаи мошенничества, когда притворяются компанией. Здороваются, говорят, что обрабатывают данные этого человека, а затем этот человек уточняет данные мошеннику, который только притворяется представителем этой компании, и четвертый способ - это фальшивое перенаправление. Затем говорят, что для того или иного действия необходимо нажать единицу, и человек, нажав единицу, будет перенаправлен на дорогой номер, после чего ему в конце месяца может прийти большой счет", - говорит Г. Райбите.

На вопрос, отличается ли Литва от других стран мира, журналист заверила, что мошенники, похоже, применяют новейшие методы в литовском контексте.

"Я думаю, что тенденции литовских преступников как бы копируются и адаптируются к нашему рынку - что сейчас актуально, каковы текущие проблемы, которые волнуют людей. Но в целом телефонные мошенничества являются одной из самых популярных форм мошенничества в мире. Раньше казалось, что телефонные мошенники звонили и говорили роботизированным голосом, так было несколько лет назад", - говорит она.

В настоящее время преступники даже узнают много дополнительной информации о человеке, которого они собираются обманывать.

"Преступники выполнили домашнее задание и собирают личные данные об этих людях, например, узнают о работе, университете, который они закончили. Существует еще один новый способ, когда человеку звонят два преступника. Один притворяется банковским работником, а другой звонит в банк и притворяется этим человеком.

Тот, кто разговаривает с человеком, может сказать вам, что звонили из вашего банка и произошла системная ошибка, поэтому они хотят уточнить детали. Например, человек, у которого много работы, может даже не подумать, что звонят не из банка, и даже может сказать личный идентификационный номер. И тогда преступники, имея ваши данные, могут сделать вид, что это вы", - говорит Г. Райбите.

На вопрос о том, как защитить себя, собеседница заверила, что сначала необходимо быть очень осторожным и критическим, когда кто-то побуждает вас действовать быстро.

"Прежде всего, вы должны поговорить со своими бабушкой и дедушкой, чтобы, если кто-то звонит, притворяясь вами, ваши бабушка и дедушка позвонили вам и сообщили. Мою бабушку также недавно пыталась обмануть мошенники, но она позвонила моему двоюродному брату и спросила, действительно ли ему нужна помощь или ему действительно нужно дать деньги его другу.

Также необходимо понимать, что если кто-то призывает что-то сделать, например заплатить деньги как можно скорее, чтобы что-то отправить, это нужно учитывать. Возможно, даже нереально, чтобы вам позвонили из банка и сказали, что возникла техническая ошибка, у них больше нет ваших данных, и им необходимо их получить. Вы должны всегда думать о том, кому вы отправляете информацию, и избегать агрегирования ваших личных данных. Вам также необходимо регулярно менять пароли", - напоминает собеседница.