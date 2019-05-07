Заместитель главы парламентского комитета по вопросом социальных дел и труда Томас Томилинас сказал, что в парламенте должна быть принята резолюция "Об улучшении социального положения водителей большегрузных машин".

Николай Скобелев, работавший водителем в компании Sev transport, рассказал, что почти три месяца работал, а получил всего 150 евро.

"Денег очень не хватало, но это никого не волновало. Приходилось нарушать режим труда/отдыха", – сказал он журналистам.

Мало того, на протяжении всего времени работы у него не было медицинской страховки.

Другой водитель - Алексей Кучмагра - работал в компании Avima. Он за 60 рабочих дней получил 580 евро. А потом его с 20 евро в кармане оставили на французско-бельгийской границе.

Председатель Альянса Литовских профсоюзов Аудрюс Хузанаускас сказал, что в Литве около 73 000 водителей большегрузных машин.

"Почему этого не видит Инспекция по труду? Есть 15 случаев, мы все предадим огласке. Неважно, граждане это Литвы или нет. Это самое дно, пока мы не признаем наличие проблемы, не сможем ее решать", – сказал он.

Адвокат по уголовному праву Саулюс Жентялис указал, что к нему обратились профсоюзы.

"Комиссия по решению споров между работниками и работодателями не способна решить эти вопросы. Анализ некоторых ситуаций показал, что они переходят в сферу уголовного права.

Некоторые случаи - это очевидное злоупотребление, еще имело место физическое насилие. Есть случаи, когда люди вынуждены в одном положении находится, например, 60 дней – жить в машине, они возвращаются в Литву совсем без денег"“, – сказал он.

Адвокат отметил, что мигранты из Беларуси и Украины чаще всего не владеют литовским языком.

"Им предлагают подписаться за несколько сот евро. Люди подписываются, я думаю, прокуратура оценит такие действия работодателей. Это пример подделки документов.

Еще бывает, когда собирают какую-то мзду, за трудоустройство и т.д. Я убежден, что это двойная бухгалтерия. Деньги работникам не возвращают, об этом никто и не вспоминает", – сказал Жентялис.

Депутат Томилинас сказал, что парламент 7 мая будет голосовать за резолюцию, которая будет способствовать улучшению положения водителей большегрузных машин.

"Цель - договориться об оценке положения. Это не закон, в экономическом плане ситуацию это не изменит. До сих пор и политики оценивали ситуацию лишь с позиции одной группы интересов. По сути у Linava были ключи от всех дверей.

Сейчас ситуация изменилась, есть политическая воля. Ситуация в секторе ухудшалась не только из-за эксплуатации, но и из-за ситуации в Европарламенте. Некоторые решения не совсем благоприятны, Linava хочет получить помощь государства, но мы с ними говорим уже 2 года о том, что необходимо улучшать социальное положение водителей. Есть обещания, но дел нет", – сказал политик.

В резолюции подчеркивается, что ВВП транспортного сектора составляет около 1/10 ВВП Литвы, а при этом средняя зарплата водителей, с которой платят налоги в 2018 году была всего 512,92 евро. Отмечается, что водители постоянно жалуются на плохие условия труда.