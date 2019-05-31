До этого не были собраны необходимые данные для обращения в суд с просьбой взять подозреваемого под арест. В ходе расследования были получены обоснованные данные о том, что пострадавшей угрожали, требовали молчать. С учетом полученных данных, 31 мая прокуроры обратились в суд с просьбой назначить подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста и интенсивного контроля, чтобы лишить его возможности приближаться к пострадавшей или свидетелям.
Напомним, что 26 мая в ГКП Таурагского округа было начато расследование в связи с избиением и возможной попыткой изнасилования несовершеннолетней девушки. Подозрения предъявлены одному человеку. Ему назначили несколько мер пресечения. Сейчас ведется расследование, собирают улики, чтобы можно было объективно и быстро расследовать обстоятельства преступления.
Всех, у кого есть какие-либо данные о попытке оказать влияние на пострадавшую или свидетелей в этом деле, просят информировать ГПК Таурагского округа – по эл. почте tauragesvpk.bud@policija.lt, Клайпедскую окружную прокуратуру – по эл. почте klaipeda@prokuraturos.lt или звонить по номеру 112.
DELFI напоминает, что 25 мая 10-классники отмечали окончание учебного года в усадьбе сельского туризма. Сначала все было хорошо, с подростками находился один совершеннолетний человек, который отвечал за них. Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали посторонние, которых пригласили находившиеся на празднике девушки.
26 мая, в 4.30 ч., в полицию сообщили, что в усадьбе Таурагского района нетрезвый молодой человек (2001 г.р.), применив физическое насилие, пытался изнасиловать несовершеннолетнюю (2002 г.р.). Юноша был пьян - 1,12 промилле. В ходе расследования выяснилось, что юноша - сын политика из Юрбаркаса. По сведениям DELFI, он свою вину отрицает, однако свидетельств очевидцев было достаточно для того, чтобы было начато расследование по 3 ч. 149 ст. УК ЛР.
"Миссия Сибирь 2019" сообщает окончательный список участников (6)
В минувшие выходные состоялся испытательный поход...
Венцкене обжаловала решение суда, ускоряющее ее высылку в Литву
Бывший судья и парламентарий Неринга Венцкене...
Журналисты проверили, перестали ли пешеходы в Литве пользоваться смартфонами на перекрестках (1)
Больше полгода прошло с того дня, как в Литве приняли...
Новые детали в истории избитой девушки: были угрозы и требование молчать (4)
31 мая Клайпедская окружная прокуратура обратилась в...
О зарплате в 600 евро в селе никто не слышал: какую зарплату платят на самом деле (66)
После того как на портале появилась информация о том,...
TOP новостей
Карбаускис: если не сменится глава Сейма Литвы, возможны досрочные выборы (2)
Лидер правящих в Литве "крестьян" Рамунас Карбаускис...
О зарплате в 600 евро в селе никто не слышал: какую зарплату платят на самом деле (66)
После того как на портале появилась информация о том,...
В Литве возрождается идея выплаты ренты депутатам парламента (41)
Еще в 2007 году была зарегистрирована поправка к закону...
Новые детали в истории избитой девушки: были угрозы и требование молчать (4)
31 мая Клайпедская окружная прокуратура обратилась в...
Журналисты проверили, перестали ли пешеходы в Литве пользоваться смартфонами на перекрестках (1)
Больше полгода прошло с того дня, как в Литве приняли...