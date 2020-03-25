Полицейских три раза вызывали в аэропорт, когда прибывшие отказывались ехать в гостиницу. После вмешательства и разъяснений со стороны стражей порядка, люди подчинялись новым требованиям.

Во вторник полицейские три раза приезжали и в гостиницы. Первый раз - в полдень, когда двое граждан, вернувшихся из Беларуси, не хотели оставаться в гостинице. После того, как полицейские объяснили им, что их ждет за неподчинение, они выполнили требование.

Около 14 ч. сообщили, что из гостиницы пытается уйти вернувшийся из Дании гражданин. Полицейские успокоили и его.

Вечером сообщили, что из гостиницы сбежал молодой человек, но потом выяснилось, что он на месте.

После полуночи, в ночь на среду, в гостинице разгорелся конфликтмежду вернувшимися из Ирландии и Великобритании соотечественниками (1960 и 1964 г.р.).

По предварительным данным, они вместе выпивали (по словам полицейских, выпито было немало), потом поругались, один ударил другого кулаком в лицо. Тогда пострадавший пырнул собутыльника несколько раз ножом.

Пострадавший находится в больнице (опасность его жизни не угрожает), второй участник драки оказался в КПЗ.