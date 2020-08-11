aA
Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) информирует, что за минувшие сутки в Литве зафиксировали 18 случаев коронавируса (12 из них в Каунасском, 5 в Вильнюсском и 1 - в Клайпедском округе).
Новые данные: за последние сутки в Литве зафиксировали три привозных случая коронавируса
© DELFI / Josvydas Elinskas

В результате контакта заболели 6 человек, с очагами связаны 7 случаев. Обстоятельства заражения еще двух - неизвестны. Зафиксированы три привозных случая.

Первый из случаев - привозной из Нидерландов, человек вернулся 5 августа в Клайпедский округ. Симптомов у больного нет, он проверялся профилактически.

Статьи по теме:
Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах  (8)
В Литве диагностировали 37 новых случаев коронавируса  (26)

Второй случай был зарегистрирован в Каунасе. COVID-19 диагностировали у еще одного приехавшего на заработки гражданина Украины. Этот случай расценивают как привозной. У больного есть симптомы.

НЦОЗ напоминает, что в субботу сообщалось о 17 случаев заболевания в каунасской транспортной компании.

В Вильнюсском округе зафиксирован привозной случай из Испании.

4 случая за прошедшие сутки зарегистрированы в Каунасе. Они связаны с очагом в баре Adform kiemelis (Ратушная площадь, 20, Каунас). У всех больных есть симптомы. Всех клиентов этого бара, которые бывали в нем с 5 августа, просят обращаться в НЦОЗ для оценки индивидуального риска (звонить по номеру 8 618 79984 (в рабочие часы) или писать по эл. почте kaunas@nvsc.lt).

Еще один случай связан с Каунасской филармонией. У больного есть симптомы (6 случай в филармонии).

В Вильнюсе коронавирус диагностировали у работника Театра оперы и балета (6 случай в этом очаге).

Еще один случай связан с очагом в Старом городе (в баре на ул. Вильняус, 22, Вильнюс). Это третий случай в этом очаге.

Кроме того, за последние сутки зафиксировали 6 случаев заражения в результате контакта с больными COVID-19. 5 в Каунасском округе, еще один - в Вильнюсе. У всех больных есть симптомы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус установили у работника Power Hit Radio, весь коллектив изолировался (2)

Коронавирус установили у работника Power Hit Radio , весь...

Минздрав Литвы обновил рекомендации по защите от коронавируса (15)

Минздрав Литвы с учетом эпидемиологической ситуации с...

За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (10)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев...

TOP новостей

Как Светлана Тихановская приехала в Литву: комментарий главы МИД (30)

Прибывшая в Литву во вторник утром кандидат от...

Президент Литвы: ни один человек в здравом уме не поверит, что видео Тихановская записала добровольно (45)

Президент Литвы Гитанас Науседа уверен, что...

Sviatlana Cichanouskaja Svetlana Tichanovskaja

Тихановская прибыла в Литву и находится в безопасности Видеообращение Тихановской: "Дети - это самое важное" (496)

Кандидат от оппозиции на президентских выборах в...

Советник премьера Литвы: уже сейчас усилен контроль на границах (8)

Глава группы по информированию общества, советник...

За сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев коронавируса (10)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 18 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina