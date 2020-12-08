Новые данные по рейтингу школ вызывают беспокойство: экзамен по математике не сдали даже ученики "элитных" гимназий

Обеспокоенность вызвал тот факт, что только в 17 гимназиях из 332 государственный экзамен по математике сдали все ученики. Больше всего не сдавших – в столице. В их числе – и выпускники элитных гимназий.
По словам составителей рейтингов, такие данные помогают в выборе гимназий, в которых лучше готовят к выпускным экзаменам.
На этот раз пользовались общедоступными данными: сколько учеников в каждой школе сдавали экзамен и сколько его сдали лучше всего (получив 36-85 баллов).
Школы, которые принимают не всех учеников, в рейтинге выделены отдельно.
Если брать абсолютные данные, то 70 выпускников вильнюсской гимназии Žemynа не сдали экзамен по математике.
Специалисты, составившие рейтинг отметили, что в вильнюсской гимназии Laisvės математику не сдали 75,6% выпускников, тельшяйской Džiugo – 72,22%, паневежской Minties и в Вильнюсском доме литовцев математику не сдали 66,7% 12-классников, в Игналинской гимназии – 62,5% , Шяуляйской С.Шалкаускё – 62,2%, в кельмесской Й.Грайчюнаса – 60,5%, в вильнюсской гимназии Радзивиллов – 59,1%, в клайпедской Žaliakalnio – 57,4%, пренайской Žiburio – 56%, клайпедской Žemynos – 54,9%, в швенченельской гимназии Миндаугаса – 53,5%, вильнюсской Антакальнисской гимназии – 52,7%, гимназии Шяуляйского университета – 52,4%, алитусской гимназии Путину – 52,3%, кретингской университетаской гимназии Й.Пабрежос – 52,04%, радвилишкской гимназии Лиздейски – 50%.
Математику лучше всего преподают в:
1. Гимназии КТУ
2. Вильнюсском лицее
3. Клайпедском лицее
4. Вильнюсской гимназии иезуитов
5. Вильнюсской гимназии М.Биржишки
Литовский:
1. Гимназия Желвос Укмергского района
2. Вильнюсская Жирмунайская гимназия
3. Клайпедский лицей
4. Каунасская гимназия иезуитов
5. Гимназия ЛУМН
Историю:
1. Вильнюсский лицей
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсская Жирмунайская гимназия
5. Вильнюсская гимназия иезуитов
Биологию:
1. Клайпедский лицей
2. Эйшишкская гимназия С.Раполёниса (Шальчининкский район)
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсский лицей
5. Вильнюсская гимназия иезуитов
ИТ:
1. Вильнюсская гимназия иезуитов
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Гимназия ЛУМН
5. Тельшяйская гимназия В.Борисявичюса
Химию:
1. Вильнюссная Жверинская гимназия
2. Пренайская гимназия "Жибурё"
3. Шяуляйская Й.Янонё
4. Вильнюсский лицей
5. Клайпедская гимназия Ažuolyno
Физику:
1. Вильнюсский лицей
2. Гимназия КТУ
3. Вильнюсская гимназия иезуитов
4. Клайпедская гимназия Ažuolyno
5. Вильнюсская Жирмунайская гимназия
Английский:
1. Вильнюсский лицей
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсская гимназия иезуитов
5. Вильнюсская гимназия им. М.Биржишки
Географию:
1. Каунасская гимназия иезуитов
2. Гимназия КТУ
3. Кедайняйская светлая гимназия
4. Вильнюсский лицей
5. Паневежская гимназия Ю.Балчикониса
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