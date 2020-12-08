aA
8 декабря утром главный редактор журнала Reitingai Гинтарас Серафинас и журналист Йоне Кучинскайте представили новые результаты по качеству среднего образования и вузов Литвы. Исследователи на этот раз акцентировали вопрос экзамена по математике, который летом не сдала 1/3 выпускников.
Новые данные по рейтингу школ вызывают беспокойство: экзамен по математике не сдали даже ученики "элитных" гимназий
© DELFI / Karolina Pansevič

Обеспокоенность вызвал тот факт, что только в 17 гимназиях из 332 государственный экзамен по математике сдали все ученики. Больше всего не сдавших – в столице. В их числе – и выпускники элитных гимназий.

По словам составителей рейтингов, такие данные помогают в выборе гимназий, в которых лучше готовят к выпускным экзаменам.

На этот раз пользовались общедоступными данными: сколько учеников в каждой школе сдавали экзамен и сколько его сдали лучше всего (получив 36-85 баллов).

Статьи по теме:
Exupery International School – первая международная школа-пансион в Балтии
Планируется ужесточение карантина: школы в обязательном порядке вернутся к удаленному обучению  (53)

Школы, которые принимают не всех учеников, в рейтинге выделены отдельно.

Если брать абсолютные данные, то 70 выпускников вильнюсской гимназии Žemynа не сдали экзамен по математике.

Специалисты, составившие рейтинг отметили, что в вильнюсской гимназии Laisvės математику не сдали 75,6% выпускников, тельшяйской Džiugo – 72,22%, паневежской Minties и в Вильнюсском доме литовцев математику не сдали 66,7% 12-классников, в Игналинской гимназии – 62,5% , Шяуляйской С.Шалкаускё – 62,2%, в кельмесской Й.Грайчюнаса – 60,5%, в вильнюсской гимназии Радзивиллов – 59,1%, в клайпедской Žaliakalnio – 57,4%, пренайской Žiburio – 56%, клайпедской Žemynos – 54,9%, в швенченельской гимназии Миндаугаса – 53,5%, вильнюсской Антакальнисской гимназии – 52,7%, гимназии Шяуляйского университета – 52,4%, алитусской гимназии Путину – 52,3%, кретингской университетаской гимназии Й.Пабрежос – 52,04%, радвилишкской гимназии Лиздейски – 50%.

Математику лучше всего преподают в:
1. Гимназии КТУ
2. Вильнюсском лицее
3. Клайпедском лицее
4. Вильнюсской гимназии иезуитов
5. Вильнюсской гимназии М.Биржишки

Литовский:
1. Гимназия Желвос Укмергского района
2. Вильнюсская Жирмунайская гимназия
3. Клайпедский лицей
4. Каунасская гимназия иезуитов
5. Гимназия ЛУМН

Историю:
1. Вильнюсский лицей
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсская Жирмунайская гимназия
5. Вильнюсская гимназия иезуитов

Биологию:
1. Клайпедский лицей
2. Эйшишкская гимназия С.Раполёниса (Шальчининкский район)
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсский лицей
5. Вильнюсская гимназия иезуитов

ИТ:
1. Вильнюсская гимназия иезуитов
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Гимназия ЛУМН
5. Тельшяйская гимназия В.Борисявичюса

Химию:
1. Вильнюссная Жверинская гимназия
2. Пренайская гимназия "Жибурё"
3. Шяуляйская Й.Янонё
4. Вильнюсский лицей
5. Клайпедская гимназия Ažuolyno

Физику:
1. Вильнюсский лицей
2. Гимназия КТУ
3. Вильнюсская гимназия иезуитов
4. Клайпедская гимназия Ažuolyno
5. Вильнюсская Жирмунайская гимназия

Английский:
1. Вильнюсский лицей
2. Клайпедский лицей
3. Гимназия КТУ
4. Вильнюсская гимназия иезуитов
5. Вильнюсская гимназия им. М.Биржишки

Географию:
1. Каунасская гимназия иезуитов
2. Гимназия КТУ
3. Кедайняйская светлая гимназия
4. Вильнюсский лицей
5. Паневежская гимназия Ю.Балчикониса

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Неспокойная ситуация в Литве: меньше чем за месяц почти 45 000 случаев коронавируса (8)

В ноябре в Литве зафиксирован быстрый рост числа...

Министерство: удаленки для всех не будет, но каникулы могут начаться раньше (3)

Поскольку ситуация с коронавирусом в стране...

Учителя просят Шимоните ввести в школах полностью удаленное обучение (24)

Литовский профсоюз работников системы образования...

TOP новостей

Верига предлагает готовиться к пасхальному сценарию: ситуация так быстро не изменится (19)

Несмотря на то, что ВРИО премьер-министра Саулюс...

ВРИО главы Минздрава об ограничениях на стоянках у ТЦ: возможны коррекции (4)

После того как правительство решило ограничить...

В Литве диагностировано 1388 новых случаев коронавируса и 36 смертей (11)

В Литве за минувшие сутки диагностировано 1388 новых...

Литовский город, продажи недвижимости в котором превысили даже столичные показатели (4)

После весеннего застоя летом рынок недвижимости в...

Сквернялис о программе нового правительства: мы уже это где-то видели (1)

Временный премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис...