Новые данные по рейтингу школ вызывают беспокойство: экзамен по математике не сдали даже ученики "элитных" гимназий

Обеспокоенность вызвал тот факт, что только в 17 гимназиях из 332 государственный экзамен по математике сдали все ученики. Больше всего не сдавших – в столице. В их числе – и выпускники элитных гимназий.

По словам составителей рейтингов, такие данные помогают в выборе гимназий, в которых лучше готовят к выпускным экзаменам.

На этот раз пользовались общедоступными данными: сколько учеников в каждой школе сдавали экзамен и сколько его сдали лучше всего (получив 36-85 баллов).

Школы, которые принимают не всех учеников, в рейтинге выделены отдельно.

Если брать абсолютные данные, то 70 выпускников вильнюсской гимназии Žemynа не сдали экзамен по математике.

Специалисты, составившие рейтинг отметили, что в вильнюсской гимназии Laisvės математику не сдали 75,6% выпускников, тельшяйской Džiugo – 72,22%, паневежской Minties и в Вильнюсском доме литовцев математику не сдали 66,7% 12-классников, в Игналинской гимназии – 62,5% , Шяуляйской С.Шалкаускё – 62,2%, в кельмесской Й.Грайчюнаса – 60,5%, в вильнюсской гимназии Радзивиллов – 59,1%, в клайпедской Žaliakalnio – 57,4%, пренайской Žiburio – 56%, клайпедской Žemynos – 54,9%, в швенченельской гимназии Миндаугаса – 53,5%, вильнюсской Антакальнисской гимназии – 52,7%, гимназии Шяуляйского университета – 52,4%, алитусской гимназии Путину – 52,3%, кретингской университетаской гимназии Й.Пабрежос – 52,04%, радвилишкской гимназии Лиздейски – 50%.

Математику лучше всего преподают в:

1. Гимназии КТУ

2. Вильнюсском лицее

3. Клайпедском лицее

4. Вильнюсской гимназии иезуитов

5. Вильнюсской гимназии М.Биржишки

Литовский:

1. Гимназия Желвос Укмергского района

2. Вильнюсская Жирмунайская гимназия

3. Клайпедский лицей

4. Каунасская гимназия иезуитов

5. Гимназия ЛУМН

Историю:

1. Вильнюсский лицей

2. Клайпедский лицей

3. Гимназия КТУ

4. Вильнюсская Жирмунайская гимназия

5. Вильнюсская гимназия иезуитов

Биологию:

1. Клайпедский лицей

2. Эйшишкская гимназия С.Раполёниса (Шальчининкский район)

3. Гимназия КТУ

4. Вильнюсский лицей

5. Вильнюсская гимназия иезуитов

ИТ:

1. Вильнюсская гимназия иезуитов

2. Клайпедский лицей

3. Гимназия КТУ

4. Гимназия ЛУМН

5. Тельшяйская гимназия В.Борисявичюса

Химию:

1. Вильнюссная Жверинская гимназия

2. Пренайская гимназия "Жибурё"

3. Шяуляйская Й.Янонё

4. Вильнюсский лицей

5. Клайпедская гимназия Ažuolyno

Физику:

1. Вильнюсский лицей

2. Гимназия КТУ

3. Вильнюсская гимназия иезуитов

4. Клайпедская гимназия Ažuolyno

5. Вильнюсская Жирмунайская гимназия

Английский:

1. Вильнюсский лицей

2. Клайпедский лицей

3. Гимназия КТУ

4. Вильнюсская гимназия иезуитов

5. Вильнюсская гимназия им. М.Биржишки

Географию:

1. Каунасская гимназия иезуитов

2. Гимназия КТУ

3. Кедайняйская светлая гимназия

4. Вильнюсский лицей

5. Паневежская гимназия Ю.Балчикониса