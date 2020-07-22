Новые данные об употреблении алкоголя в Литве: в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось в два раза

Ясно видна тенденция – в течение 4 лет группа пьющих помолодела – в группе до 30 лет количество пьющих увеличилось с 10% до 21%.

Особенно увеличилось количество людей пьющих по поводу – в год на 4 и 2%, в 2019 г. это была половина от всех участников опроса.

"В целом культура проведения досуга меняется, на это важно обратить внимание, когда говорим об алкогольной политике – сейчас нужны не запреты, а социальное доверие. Хватит относится к людям как к недорослям", – сказала доцент Вильнюсского университета Вита Карпушкене.

В ходе исследования выделили четыре группы: пьянствующие, регулярно выпивающие, выпивающие по поводу и те, кто в последние 12 месяцев не пил вообще.

Согласно исследованию, пьянствующие, это те люди, которые пьют часто и помногу (каждый день или 2-4 раза в неделю выпивают 20 стандартных единиц алкоголя). Их количество остается стабильным - 5% от всех участников опроса, однако количество выпитого алкоголя на человека уменьшилось. Карпушкене сказала, что ситуация улучшается с 2015 года (тогда на одного жителя приходилось 15 л чистого алкоголя, а сейчас меньше 12 л).

Чаще всего в Литве пьют пиво.

"Мы страна людей, пьющих пиво, но рядом идут и крепкие напитки", – сказала Карпушкене.

В группе пьянствующих 90% - мужчины, из них треть – 60 лет и старше. 59% - сельские жители, большинство со средним образованием или ниже среднего.

"Введенные меры не заставили людей в последние 12 месяцев меньше пить", – заметила Карпушкене.

Исследование показало, что в группе пьянствующих и регулярно употребляющих алкоголь стало больше тех, кто пьет на работе. Как и прежде, велик процент пьющих дома или в гостях.

В группе пьянствующих таких 100%, а регулярно выпивающих – 99%.

"Хорошая новость, что за неделю люди выпивают меньше алкоголя. Особенно это заметно в группе пьянствующих", – сообщила специалист. Водка, крепленое вино и крепкое пиво - это напитки людей из этой группы. Натуральное вино, сидр, виски, бренди чаще пьют выпивающие по поводу. Стали больше пить в барах во время мероприятий.

Преподаватель Экономического факультета ВУ Аушрите Растенене сказала, что, в соответствии со статистикой, каждый год сокращается количество людей, которые пытались бросить пить. А нелегального алкоголя покупают столько же, сколько покупали прежде.

"Как люди оценивают меры, предпринятые правительством? <...> В прошлом году хуже всего оценивали повышение акцизов, одобряли повышение возрастного ценза и запрет рекламы", – сказала Растенене.

Однако, согласно статистике, ограничение торговли и рекламы не влияют или скорее не влияют на пьющих – так считают 83% респондентов.

Согласно исследованию, в Литву привозят немного алкоголя. Однако большую часть привозного везут из Польши и Латвии. Растет количество ввозимого пива и крепких напитков.

По словам ученого Альгирдаса Барткуса, который исследовал политику акцизов в Литве и ЕС, негативно оценили именно повышение акциза – 32%.

"Акциз слишком высок на алкоголь всех видов – крепкие напитки, пиво, вино. Если оценивать факторы в разных странах, то видно, что акцизы в разных странах зависят от доходов жителей, налогов и акцизов в соседних странах", – сказал Барткус.