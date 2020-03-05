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5 марта утром появились новые данные о коронавирусе в Литве.
Новые данные о коронавирусе в Литве: ждут результата 4 проб
© Reuters / Scanpix

До сих пор в стране подтвержден лишь один случай заболевания коронавирусом (COVID-19). По данным на 5 марта, ждут результаты исследования 4 проб.

Данные на 8.00 ч. 5 марта:
Подтвержденный в Литве случай: 1 (28 февраля, в 4.00 ч.)
Ждут исследования: 4 проб
Сегодня исследовали: 0
Вчера исследовали: 16
Всего в Литве исследовали: 231

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в Литве есть данные и 5103 жителях, которые приехали из зон, где зафиксированы очаги COVID-19.

ru.DELFI.lt
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