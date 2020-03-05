Новые данные о коронавирусе в Литве: ждут результата 4 проб

До сих пор в стране подтвержден лишь один случай заболевания коронавирусом (COVID-19). По данным на 5 марта, ждут результаты исследования 4 проб.

Данные на 8.00 ч. 5 марта:

Подтвержденный в Литве случай: 1 (28 февраля, в 4.00 ч.)

Ждут исследования: 4 проб

Сегодня исследовали: 0

Вчера исследовали: 16

Всего в Литве исследовали: 231

По данным Национального центра общественного здравоохранения, в Литве есть данные и 5103 жителях, которые приехали из зон, где зафиксированы очаги COVID-19.