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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) представила данные новых деклараций политиков за 2019 год. В тройке самых состоятельных депутатов - Рамунас Карбаускис (24,47 млн. евро), Бронюс Брадаускас (8,31 млн. евро) и Габриэлюс Ландсбергис (14,51 млн. евро).
Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис
Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis, Bronius Bradauskas

Больше всего за год увеличилось имущество лидеров "крестьян" и консерваторов. За год их доходы увеличились на несколько миллионов.

Ландсбергис за 2018 год декларировал 1,87 млн. евро, а за 2019 - 14,51 млн. евро (на 12,64 млн. евро больше); Карбаускис – за 2018 г. - 16,13 млн. евро, а за 2019 г. - 24,47 млн. евро (на 8,34 млн. евро больше).

Семья Ландсбергиса декларировала акции за 12,8 млн. евро. эти акции декларировала супруга Ландсбергиса Аустея.

Карбаускис декларировал недвижимость и денежные средства.

ГНИ сообщает, что на сайте www.vmi.lt есть выписки деклараций за 2019 год. В этом году можно ознакомиться с данными по более чем 48 000 деклараций.

Turtingiausi Seimo nariai
Turtingiausi Seimo nariai

Список опубликован на сайте www.vmi.lt.

Декларацию об имуществе семьи за 2019 год должны были подать около 105 000 жителей - это сделали около 102 000 человек, это около 97%.

DELFI напоминает, что в прошлом году в парламенте было 4 миллионера: лидер "крестьян" Карбаускис, либерал Кястутис Главяцкас и консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Казис Старкявичюс.

По данным ГНИ, Карбаускис декларировал имущество на 16 млн. евро (за 2017 г. - 15,3 млн. евро). За год стоимость принадлежащей Карбаускису земли увеличилась на 729 000 евро, еще на 26 000 евро увеличилась стоимость недвижимости. Большая часть имущества депутата это земля – 4,4 млн. евро и акции – 9,7 млн. евро.

Главяцкас декларировал имущество на сумму 1,6 млн. евро (годом раньше - 1,5 млн. евро). Депутат указал, что у него есть разного рода недвижимое имущество за 1,2 млн. евро). Остальная часть его имущества - сбережения, ценные бумаги. Еще больше чем 2 млн. евро принадлежат его жене Руте Руткялите.

Стоимость принадлежащего Ландсбергису имущества оценивается в 1,4 млн. евро (в 2017 г. депутат декларировал имущество на сумму 760 000 евро). Большая часть имущества Ландсбергиса - ценные бумаги (1,1 млн. евро). Имущество его супруги Аустеи Ландсбергене оценивается в 448 000 евро.

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