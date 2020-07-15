Новые данные деклараций: самые богатые депутаты - Карбаускис, Брадаускас и Ландсбергис

Больше всего за год увеличилось имущество лидеров "крестьян" и консерваторов. За год их доходы увеличились на несколько миллионов.

Ландсбергис за 2018 год декларировал 1,87 млн. евро, а за 2019 - 14,51 млн. евро (на 12,64 млн. евро больше); Карбаускис – за 2018 г. - 16,13 млн. евро, а за 2019 г. - 24,47 млн. евро (на 8,34 млн. евро больше).

Семья Ландсбергиса декларировала акции за 12,8 млн. евро. эти акции декларировала супруга Ландсбергиса Аустея.

Карбаускис декларировал недвижимость и денежные средства.

ГНИ сообщает, что на сайте www.vmi.lt есть выписки деклараций за 2019 год. В этом году можно ознакомиться с данными по более чем 48 000 деклараций.

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Список опубликован на сайте www.vmi.lt.

Декларацию об имуществе семьи за 2019 год должны были подать около 105 000 жителей - это сделали около 102 000 человек, это около 97%.

DELFI напоминает, что в прошлом году в парламенте было 4 миллионера: лидер "крестьян" Карбаускис, либерал Кястутис Главяцкас и консерваторы Габриэлюс Ландсбергис и Казис Старкявичюс.

По данным ГНИ, Карбаускис декларировал имущество на 16 млн. евро (за 2017 г. - 15,3 млн. евро). За год стоимость принадлежащей Карбаускису земли увеличилась на 729 000 евро, еще на 26 000 евро увеличилась стоимость недвижимости. Большая часть имущества депутата это земля – 4,4 млн. евро и акции – 9,7 млн. евро.

Главяцкас декларировал имущество на сумму 1,6 млн. евро (годом раньше - 1,5 млн. евро). Депутат указал, что у него есть разного рода недвижимое имущество за 1,2 млн. евро). Остальная часть его имущества - сбережения, ценные бумаги. Еще больше чем 2 млн. евро принадлежат его жене Руте Руткялите.

Стоимость принадлежащего Ландсбергису имущества оценивается в 1,4 млн. евро (в 2017 г. депутат декларировал имущество на сумму 760 000 евро). Большая часть имущества Ландсбергиса - ценные бумаги (1,1 млн. евро). Имущество его супруги Аустеи Ландсбергене оценивается в 448 000 евро.