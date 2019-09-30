Вместе со старением общества в Литве все ярче проявляется другая тенденция – стало больше работающих людей в группе от 65 лет и старше, несмотря на то, что люди в этом возрасте получают меньшую зарплату.

Признаки стареющего общества демонстрируют и данные Литовского департамента статистики: число пожилых людей на 100 детей, растет. В 2018 г. коэффициент демографической старости составлял 131, с 2014 г. он вырос на 5%.

Еще один признак стареющего общества – увеличение продолжительности жизни. За пять лет вероятная продолжительность жизни мужчин увеличилась до 69,1 лет, женщин – до 79,9 лет, а по данным за 2017 г. продолжительность жизни мужчин была 70,7, а женщин 80,4 лет.

В 2018 году люди пенсионного возраста составляли в Литве 23,3% населения. Однако по данным STRATA, количество пенсионеров по регионам не равномерное. Больше всего людей пенсионного возраста, по данным 2018 года, было в Игналине, Варене, Зарасай и Паланге.

Меньше всего пенсионеров в прошлом году было в Алитусе, Неринге, Акмяне и Каунасском районе.

В 2018 г. по найму работало 11% жителей пенсионного возраста (в 2014 г. – 10%).

Правда, растет количество работающих пенсионеров, которые только вышли на пенсию, потом количество работающих людей в этой группе сокращается. По данным STRATA, в 2018 г. в группе 85 лет и старше работали по найму только 0,2% пенсионеров. Причина проста: одна из них – сокращение периода здоровой жизни на фоне увеличения продолжительности жизни.

По данным статистики, дольше на рынке остаются высококвалифицированные специалисты, как правило, работающие в сфере здравоохранения.

Кривая снижается и в статистике зарплат. В прошлом году в группе 60-64 лет страховые доходы составляли 835 евро, а 85 и старше - всего 363 евро в месяц.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал DELFI, что старение общества - положительный показатель, если члены такого общества продолжают работать и зарабатывать.

"Каждое государство должно стремиться к тому, чтобы продолжительность жизни людей была как можно больше, но стабильный элемент – не только продолжительность, но и качество жизни. Очень важно, сколько люди живут здоровой жизнью, сколько могут работать", – сказал экономист.

По словам Маурицаса, если жители живут и работают дольше, это не представляет дополнительной нагрузки для социальной системы и для всей экономики. "Например, в Скандинавских странах уровень занятости в группе людей старшего возраста один из самых высоких в мире. Большинство работает по своему желанию. Для удовлетворения своих нужд пенсии им достаточно, у них обычно бывают сбережения, но работают для того, чтобы заниматься той или иной деятельностью, – сказал Маурицас. – По этому пути должна идти и Литва".

По словам Маурицаса, хуже, если продолжительность жизни будет расти, а в силу плохого состояния здоровья люди не смогут работать.

По данным STARTA, за последние 5 лет в Литве выросло число работающих жителей старше 65 лет. Не помешает ли это приходу на рынок молодежи?

"Я не думаю, поскольку общий показатель занятости в Литве растет. Немного, в основном за счет иммигрантов из третьих стран, но посмотрите на ситуацию на Западе – это не составляет большой конкуренции молодежи", - сказал экономист.

Однако статистика приезжих на заработки нехороша для Литвы. По данным за второй квартал этого года, количество безработных в городах увеличилось на 0,7%. Статистика неблагоприятна для мужчин. Именно в крупные города приезжает больше всего иммигрантов, поэтому можно предположить, что рост безработицы произошел из-за иммиграции.

Маурицас заметил, что рост числа работающих людей пенсионного возраста поможет решить проблему нищеты в этой группе населения.

Экономист назвал два вызова, которые ждут Литву.

"Самый большой вызов в Литве – смена поколений, – считает он. – Люди старшего возраста большую часть своей жизни прожили в СССР, поэтому у некоторых из них ценности иные, у них нет определенных навыков, например, они не владеют информационными технологиями, вообще не владеют навыками общения с людьми, им не хватает эмпатии. Эти недостатки мешают повышению уровня занятости".

Однако, по мнению Маурицаса, со временем ситуация изменится, если в нужное русло направят и инвестиции и просвещение общества.

Второй вызов, который ждет Литву - состояние здоровья жителей. "Если человек всю жизнь не берег себя, злоупотреблял разными вещами, не щадил своего здоровья, не учился, не совершенствовался, не инвестировал в себя, то не возраст станет основной причиной, по которой он не сможет работать, а запущенность – считает экономист. – Поэтому надо инвестировать в здоровье людей, в поддержку и создание человеческого капитала в Литве".

Маурицас прибавил, что надо воспитывать в обществе новый взгляд - что пожилой человек это благо. "Понемногу мы должны отказаться от культа молодости", – считает экономист.