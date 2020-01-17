Новые данные Центра регистра: молодые семьи не получат льготные кредиты на жилье в еще трех регионах

Это значит, что молодые семьи не смогут получить льготные кредиты на покупку недвижимости в этих городах. В этом году на льготные кредиты для молодых семей выделили 10 млн. евро.

Parama būstui įsigyti © socmin.lt nuotr.

Соцмин обращает внимание на то, что молодые семьи, получившие право на льготный кредит до 31 декабря 2019 года смогут приобрести жилье, указанное в заявке. Если семья захочет поменять адрес, то ей придется выбирать из списка на 2020 год.

Vietovės, kuriose bus galima gauti paramą būstui įsigyti © SADM nuotr.

Напомним, что по закону молодые семьи могут получить льготные кредиты на покупку первого жилья на тех территориях, где нормативная стоимость кв. м жилья хотя бы на 65% ниже установленной средней стоимости в Литве.

По данным на 2020 год, стоимость квадратного метра не должна быть больше 512,75 евро.

Молодой семьей считаются супруги не старше 36 лет. Если у них нет детей, сумма льготы составляет – 15%; 1 ребенок – 20%; 2 – 25%; 3 и больше – 30%.

Если в семье появляются дети после получения кредита можно подать дополнительные документы и получить разницу. Общая сумма кредита не должна быть выше 87 000 евро.

На субсидии могут претендовать граждане Литвы, проживающие на ее территории.