Новые данные Центра регистра: молодые семьи не получат льготные кредиты на жилье в еще трех регионах

Это значит, что молодые семьи не смогут получить льготные кредиты на покупку недвижимости в этих городах. В этом году на льготные кредиты для молодых семей выделили 10 млн. евро.
Соцмин обращает внимание на то, что молодые семьи, получившие право на льготный кредит до 31 декабря 2019 года смогут приобрести жилье, указанное в заявке. Если семья захочет поменять адрес, то ей придется выбирать из списка на 2020 год.
Напомним, что по закону молодые семьи могут получить льготные кредиты на покупку первого жилья на тех территориях, где нормативная стоимость кв. м жилья хотя бы на 65% ниже установленной средней стоимости в Литве.
По данным на 2020 год, стоимость квадратного метра не должна быть больше 512,75 евро.
Молодой семьей считаются супруги не старше 36 лет. Если у них нет детей, сумма льготы составляет – 15%; 1 ребенок – 20%; 2 – 25%; 3 и больше – 30%.
Если в семье появляются дети после получения кредита можно подать дополнительные документы и получить разницу. Общая сумма кредита не должна быть выше 87 000 евро.
На субсидии могут претендовать граждане Литвы, проживающие на ее территории.
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