В новом ТК сказано, что в компаниях, где есть 20 и больше работников, работодатель обязан утвердить систему оплаты труда.

В ней должны указываться категории работников по должностям и квалификация, а также формы оплаты их труда, размеры зарплат (минимальная и максимальная), основания для назначения дополнительной оплаты (надбавки) и порядок, порядок индексации зарплаты.

Несмотря на то, что определенную ясность вносят все пункты системы, особенно актуален для работников порядок индексации. Ведь далеко не каждый осмеливается просить работодателя о повышении зарплаты, другие не знают, какой могла бы быть сумма повышения, боятся отказа. Порядок индексации внес бы ясность на тему, на что человек может рассчитывать.

Заместитель парламентского Комитета социальных вопросов и труда Томас Томилинас сказал DELFI, что в порядке индексации должен объясняться рост зарплаты.

"К примеру,в зависимости от роста экономики, ежегодно и т.д. Должны быть конкретные критерии, позволяющие принимать решение о повышении зарплат", – сказал он.

По данным "Содры", в декабре 2017 года 5 крупнейших работодателей в Литве были Maxima (15 505 работников), "Литовская железная дорога" (7639), Каунасская клиника (7295), Iki (6881) и Сантаришкская клиника (5996).

DELFI поинтересовался у них, каковы у них системы оплаты труда. Ознакомившись с ними Томилинас сказал, что это не совсем то, что предполагает ТК.

Представитель Maximа Маргарита Плешакене сказала, что такая система в компании действует уже много лет, ее постоянно пересматривают и совершенствуют.

"При установке зарплат мы учитываем объективные условия работы на рынке, включая рынок зарплат в регионах, данные исследования зарплат на рынке, другие факторы. Особое внимание уделяем совершенствованию мотивационной системы", – сказала она.

"В число других факторов входят – квалификация работников, нагрузка, мотивация, занимаемая должность, опыт, но главное – результаты", – прибавила Плешакене.

На конкретный вопрос об индексации она ответила: "Пересмотр зарплат в зависимости от занимаемой должности проводим по-разному – раз в месяц для работников магазинов и производства –раз в год для работников администрации и логистики".

Представитель "ЛЖД" Мантас Дубаускас сказал, что сейчас в компании меняют систему оплаты труда.

"На место прежней сложной (...) придет ясная, прозрачная, охватывающая стабильную и отвечающая ситуации на рынке базовая зарплата, мотивирующая на получение надбавок за результаты и единый пакет надбавок", – сказал он.

Пресс-секретарь Iki Берта Чайкаускене сказала, что порядок оплаты труда в их компании действует уже давно, поэтому новый ТК ничего не изменил.

"Конечно, каждый год мы корректируем систему оплаты, совершенствуем ее, вводим разные программы поощрения.

Зарплаты мы пересматриваем и повышаем с учетом изменений в экономике, уровня жизни и ожиданий самих работников", – сказала она, заметив, что индексирование формируют с учетом рынка.

Представитель Каунасской клиники Эгле Аудицкайте рассказала, что после принятия нового ТК внедрили и коррекцию в систему оплаты труда.

"Утвердили список квалифицированных работников, должностей, увеличили их зарплаты, т.е. все они получают больше минимума. Мы также утвердили коэффициенты зарплаты в зависимости от должностей и квалификации. У нас утвержден порядок назначения надбавок и доплат", – сказала она.

Представитель Сантаришкской клиники Гитана Летукене указала, что порядок оплаты труда в их клинике составлен с учетом всех требований главы Минздрава.

Комментируя ответы крупнейших работодателей, в частности ответ Iki о формировании индексации на основе данных о рынке, Томилинас назвал это чепухой.

"Логика коллективных отношений и вообще нового ТК такова, что появляется определенное объяснение законов рынка и соглашений, которые должны знать обе стороны: и тот, кто продает свою работу, и тот, кто покупает", – сказал он, заметив, что порядок оплаты труда должны формировать созданные трудовые советы предприятий и компаний.

Правда, по данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), до 31 декабря 2017 года поступило всего 1094 сообщения о создании трудовых советов. Это меньше 1/10 всех компаний, в которых есть 20 и больше работников.

Томилинас признал, что в ТК не указаны сроки, в которые должны быть созданы такие советы и сроки утверждения нового порядка оплаты труда.