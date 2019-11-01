С учетом перемен и внедрения нового управления светофорами Министерство транспорта и коммуникаций обновило Правила дорожного движения и Правила установки светофоров. С 1 ноября вступают в силу новые сочетания сигналов светофора, регулирующие поворот направо.

С 1 ноября можно оборудовать светофоры с основным зеленым без контурных стрелок, но с дополнительной секцией. Поэтому появляется возможность поворачивать направо, даже если не горит дополнительная секция со стрелкой поворота направо. Однако это можно делать только тогда, если горит основной сигнал без стрелок и следует пропустить пешеходов.

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Если светофор старого образца с черными контурными стрелками, то в таком случае надо соблюдать сигналы светофора.

Šviesoforų reguliavimas © Susisiekimo ministerija

Такое регулирование позволяет водителям поворачивать направо в трех случаях: если горит основной зеленый без стрелок и выключена дополнительная секция (надо пропускать пешеходов и велосипедистов), если горит зеленый и включена дополнительная секция и если горит красный и включена дополнительная секция.

Министерство транспорта и коммуникаций напоминает также, что с 10 ноября в Литве запрещено ездить на летней резине. С начала ноября по конец марта ограничена скорость движения на магистральных дорогах до 110 км/ч.