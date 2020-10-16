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Люди, у которых был выявлен коронавирус, но которые спустя 10 дней уже не ощущают его симптомы, будут считаться выздоровевшими и им не нужно будет самоизолироваться, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Covid-19
Covid-19
© DELFI / Andrius Ufartas

Вступившее в силу в пятницу распоряжение министра Аурелиюса Вериги предусматривает, что эта формула будет применяться только в отношении болевших COVID-19 в легкой форме. В частности, предусмотрено, что пациентам не нужно будет делать повторные тесты, достаточно будет подтверждения семейного врача на основании предоставленной методики, что пациент выздоровел.

До этой поры выздоровевшим считался человек, результаты двух ПЦР-тестов которого по прошествии 14 дней с начала заболевания являются отрицательными.

Как указал Минздрав, критерии изменены с учетом рекомендаций ученых и практики других стран.

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