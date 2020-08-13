Новость для водителей: в скором времени на дорогах Литвы появится 112 новых радаров

"Последствия превышения скорости могут быть очень печальными, поэтому мы вместе с Литовской дорожной полицией, Администрацией безопасного транспорта, муниципалитетами, внедряем средства безопасности которые помогают воспитывать у водителей навыки безопасного вождения и снижают количество ДТП", - сказал ВРИО главы ЛДАД Ремигиюс Липкявичюс.

Новые радары не только измеряют скорость, но и будут проверять срок действия техосмотра, страховки, уплаты дорожных сборов и т.д.

В соответствии с действующими договорами, сейчас уже устанавливают 70 радаров нового поколения мгновенного действия и 100 радаров, измеряющих среднюю скорость (50 участков).

Места оборудования радаров выбирают с учетом действующих методик. Один из важнейших критериев - интенсивность движения и количество ДТП.

В начале 2020 года на дорогах Литвы действовали 50 радаров, измеряющих среднюю скорость (на 25-ти участках).