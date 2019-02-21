Новость для водителей: новый радар на взморье зафиксировал 1000 нарушителей ПДД

Такой радар может одновременно "наблюдать" за 32 автомобилями на 6 полосах. Он появился в Клайпеде летом прошлого года.
Радар может определить, какая машина едет - легковая или грузовая, считывает ее номер, проверяет, есть ли техосмотр и страховка. Этот радар не только фотографирует нарушителя, но и делает видеозапись.
"Раньше, когда радары только фотографировали нарушителей, полицейским сложно было доказать, что автомобиль ехал на красный свет. Сейчас этот процесс снимается на видео. Радар фиксирует все проезжающие автомобили – поэтому его данные полезны для статистики", – сказал представитель Клайпедской мэрии Марюс Пойманскис.
Такие радары удобные тем, что их можно легко перенести с одного места на другое. В среду внимательные клайпедчане могли увидеть, что такой радар устанавливают на проспекте Тайкос, на участке между ул. Парижяус Комунос и Саусё 15-осёс.
"По просьбе полиции", – рассказал Пойманскис.
Он подсчитал, что за 9 дней этот радар на перекрестке ул. Лиепу и Яунистес зафиксировал 1116 нарушений.
Пойманскис сказал, что сейчас в городе есть 3 таких радара – еще два стоят на проспекте Шяурес и у виадука на ул. Мокуклос.
Установка и присмотр за тремя радарами стоит 86 000 евро.
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