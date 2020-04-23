Новорожденный коронавирусом не заболел, его и мать выписывают домой

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Ранее сообщалось, что 21 апреля в Сантаришкской клинике родила женщина, у которой диагностирован коронавирус (COVID-19). В четверг представители больницы сообщили, что были получены результаты тестов, согласно которым коронавируса нет ни у нее, ни у младенца.
Пока женщина и новорожденный остаются в больнице. Их повторно проверят на коронавирус, однако ответ они будут ждать дома.
Роженица и младенец чувствуют себя хорошо.
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