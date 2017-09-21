Новой мишенью пророссийских сепаратистов стали литовские инструкторы

В Литве и Украине не сомневаются, что это еще одна информационная атака, такой почерк можно было наблюдать уже не раз.

Представитель контролируемой пророссийсскими сепаратистами ЛНР Андрей Марочко в ходе пресс-конференции 18 сентября среди прочего упомянул о напряжении и конфликтах, которые якобы возникают между участвующими в АТО украинскими военными и обучающими их иностранными инструкторами.

По его словам, в населенном пункте Теплое следователями военной прокуратуры проводится расследование по факту избиения военнослужащими одного из подразделений 14 бригады ВСУ литовских инструкторов.

Марочко заявил, что 12 сентября "литовские наемники" на территории школы, где они проживают, изнасиловали двух несовершеннолетних. Однако в местном отделении полиции, куда обратились неназванные пострадавшие, им якобы "настоятельно порекомендовали "закрыть рот". Это, согласно версии представителей ЛНР, возмутило "местных жителей, что подтолкнуло отдельных военнослужащих ВСУ к самосуду над насильниками".

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Марочко сообщил, что "наемники доставлены в областную больницу Харькова с множественными переломами и гематомами".

Еще 11 сентября он же, только на другой пресс-конференции, утверждал, что примерно в 40 километрах от Луганска, в местечке Теплое, в здании школы, где до сих пор учатся около 100 школьников, разместились служащие ВСУ. В новейшей версии истории утверждалось, что украинцам помогают иностранные инструкторы из Литвы, которых украинцы якобы и побили.

Марочко в ходе последнего общения с прессой продолжал: "данный факт ярко демонстрирует истинную суть иностранной помощи преступному киевскому режиму в наведении "порядка" на Донбассе через геноцид его местного населения".

Не первый раз

Упомянутая история стала распространяться в российском информационном пространстве. Сначала за ее распространение взялись контролируемые сепаратистами информационные каналы "Наша газета", "Луганский информационный центр", "Русская весна", но в скором времени новость о якобы избитых литовских инструкторах появились и в таких изданиях, как "Комсомольская правда" и regnum.ru

Кроме того, "новость" распространилась и в социальных сетях, среди прочего и в группах на литовском языке. Эту информацию в скором времени оценили и литовские военные, которые не сомневаются, что это была очередная информационная атака .

"Очень похоже на историю "девочки Лизы". Сначала запускаешь в небольшом кругу и смотришь, как реагирует общество. Сначала новостью делятся источники сепаратистов, сегодня - имеющие уже более широкую аудиторию российские источники и действующие в Литве пророссийские информационные каналы.

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Добавили некоторых специй - появляется мнимый, но не названный свидетель, выдвигаются версии, в конце концов вскрывается нарратив, что литовские военные изнасиловали девочек. Таким образом стремятся активизировать людей, которые не заинтересованы в нахождении НАТО в Литве", - отметил DELFI представитель департамента коммуникации литовской армии, капитан Гинтаутас Цюнис.

Он подчеркнул, что эта история исключительная. Если сначала запускались легенды о "снайперах и стран Балтии, которые носят белые колготки", то теперь сыграли намного тоньше.

"В начале, на самом деле, подчеркивают не то, что литовские военные якобы совершили преступление, а то, что украинские учреждения расследовали не преступление литовских военных, а их избиение. Украинцы якобы не выдержали и сами устроили суд линча. Так что посыл очень прост и мастерски выполнен: литовские военные, НАТО - преступники, их сообщники - власти Украины, также преступники, а украинцы - братья, порядочные граждане, которые не терпят таких преступлений", - сказал капитан Цюнис.

Украинский военный атташе в Литве, полковник Олександр Коберский DELFI подчеркнул, что в данный момент на Украине находится около 60 литовских военных, однако они дислоцированы в западной и центральной частях Украины. Кроме того, ни литовских военных, ни военных других зарубежных стран в зоне АТО на юго-востоке страны нет вообще. Поэтому история с "литовскими наемниками" в Теплом - полная фикция.

Кроме того, по словам Цинюса, уже не в первый раз пророссийские сепаратисты пытаются с помощью таких историй посеять раздор между украинскими и иностранными военными.

Еще в 2015 году, по словам капитана, ресурсы сепаратистов сообщали о якобы имевшем месте изнасиловании американцами несовершеннолетней. Тогда история также была основана на "показаниях" неназванных свидетелей, говорилось о том, что два гражданских инструктора и два военных армии США изнасиловали девочек 12 и 13 лет.

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Через год история повторилась в Германии, только угол зрения был другой. Российские каналы распространили выдуманную историю о якобы изнасилованной беженцами "девочки Лизе". Эта новость даже привела в Германии к протестам. К ним присоединились русскоговорящие жители страны, а демонстрациям особое внимание уделяли находившиеся на месте журналисты пропагандистских каналов.

В феврале этого года накануне Дня независимости Литвы на пророссийских информационных каналах распространилась новость о том, что немецкие военные в Йонаве якобы изнасиловали 15-летнюю девушку.

Через несколько месяцев похожая история повторилась в Эстонии, когда сообщалось о "преступлении" военных США в отношении несовершеннолетней.

Кроме того, в апреле новостное агентство Baltic News Service (BNS) подверглось кибернетической атаке, когда в ленте новостей появилась ложное сообщение о якобы отравившихся в Латвии ядовитыми газами американских солдатах. Американцев авторы выдуманной новости также обвиняли и в истории с избиением гражданина Польши.

Во всех случаях ложные новости распространяют пророссийские группы и их активные пользователи в социальных сетях.