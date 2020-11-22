Новоизбранная депутат: лучше жить в неремонтированной парламентской гостинице, чем далеко от центра

Новый депутат Лайма Нагене сказала, что она жила бы в гостинице.

"Да, я точно буду жить в парламентской гостинице, у меня нет и никогда не было недвижимости в Вильнюсе", – сказала депутат. На вопрос, как она оценивает предложение о продаже гостиницы, Нагене ответила, что в любом случае все равно встанет вопрос проживания депутатов.

"Сейчас на парламентскую гостиницу тратят 123 000 в год, это по 140 с небольшим евро в месяц. Скажите, можно за такие деньги арендовать нормальную квартиру в новом доме. Это было бы как минимум 600 евро. Вот и посчитайте – мы продаем гостиницу и быстро тратим деньги, вырученные от продажи, за 4 года, а потом, где будут жить депутаты?", – сказала Нагене.

На вопрос, не видит ли она несправедливости в том, что другим приходится арендовать жилье за свой счет, даже при зарплате ниже депутатской, политик сказала, что аренда жилья за 1000 евро для нее была бы проблемой.

"Если сейчас содержание квартиры в гостинице недорогое - 150–160 евро, это нормально, но 600 евро заплатить не каждый сможет, – сказала собеседница. – Даже если надо было бы платить 140 евро, я бы заплатила, ведь это небольшие деньги. Меня выбрали в одномандатном округе, поэтому в выходные я буду работать в Мажейкяй", – сказала депутат.

Депутат Юргис Разма сказал, что надо хорошо подумать о том, где поселять приехавших издалека депутатов.

"Мы должны думать о том, чтобы условия проживания депутатов были максимально одинаковыми, и если сравнивать депутата из Вильнюса с приехавшим из Мажейкяй, то уровень жизни в этих городах разный. Поэтому надо думать о компенсации или выделении жилплощади. Так поступают в каждой стране. Вопрос, как лучше и справедливее: оставить гостиницу или выплачивать компенсацию на аренду", – сказал Разма.

"Однако почему всем депутатам надо гарантировать возможность проживания в центре города? Ведь вильнюсские депутаты не живут в центре. Они не требуют поселения около парламента. А может, подсчитали бы, что похожее жилье в спальном районе можно арендовать за 300 евро. Плюс могли бы сами депутаты сколько-то доплачивать, тогда этот вопрос решился бы", – продолжил он.

На вопрос, что она выбрала бы, – неремонтированная квартира в парламентской гостинице или более удобное жилье подальше от центра, Нагене вспомнила о проблеме заторов.

"Мы знаем, какие заторы бывают по утрам, почему некоторые ведомства работают с 7 ч. Сколько времени депутаты проведут в заторах. Надо и об этом подумать. Я согласна с господином Размой, надо считать (...). Условия в гостинице я не могу комментировать, поскольку там не была", - сказала депутат.

Напомним, что кандидат в премьер-министры Ингрида Шимоните предлагает обсудить вопрос продажи парламентской гостиницы. Содержание этой гостиницы обходится в 120 000 евро в год. Однако Шимоните напоминает о регулярных ремонтах, например, в этом году за 203 000 евро отремонтируют 16 квартир.