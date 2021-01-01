В этом году на ул. Й.Басанавичюса и около пирса было пусто. Кафе были закрыты, не продавали даже кофе навынос. Ходили лишь несколько пар местных жителей и семей с детьми.
Проход на пирс был закрыт с 17 ч. 31 декабря. На два часа погасили огни на елке. Около полуночи в сквер Юрате и Каститиса приехала полиция.
"Очень спокойно. Сейчас тишина и в радиоэфире. В обычный Новый год сообщения идут беспрерывно", - признался один из полицейских.
Однако забор стоял только у пирса, проходы на пляж были открыты. Когда время близилось к полуночи, то там, то тут появились фейерверки. Запускали их и с пляжа. В сквер Прате и Каститиса около полуночи пришла пара, выпила по бокалу шампанского и ушла домой.
"Разве это Новый год? Это карантин – настоящее зло", - возмущалась компания молодежи.
"Мы одно домашнее хозяйство, поэтому можем ходить вместе, и фотографироваться обнимаясь", - выкрикивали молодые люди.
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