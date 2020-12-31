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В этом выпуск "Delfi Главное" мы встречаем Новый год и подводим итоги уходящего или, как шутят в сети, "отступающего". Обсуждаем главные события и процессы с нашими специальными гостями и поздравляем вас, дорогие читатели, с наступающим Новым годом!

Темы этого выпуска:

Коронавирус и Новый год. Обсуждаем влияние пандемии на нашу жизнь с семейным врачом Валериюсом Морозовасом, специалистом по кибербезопасности Марюсом Парящюсом и мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом.

Беларусь. Промежуточные итоги белорусских протестов и планы на будущее. Говорим с советником Светланы Тихановской Франком Вячоркой.

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Выборы в Литве. Куда новое правительство приведет страну за 4 года? Выясняем с политологом Бернарасом Ивановасом.

Выборы в США. Противостояние, которое американцам и всему миру запомнится надолго. О перспективах США под руководством Джо Байдена говорим с журналистом Константином Эггертом.

Евровидение. Если бы не пандемия и отмена конкурса - Литва могла бы победить не только виртуально? Обсуждаем с солистом литовской группы The Roop Вайдотасом Валюкявичюсом.

Приятного просмотра! С наступающим! Обязательно встретимся в Новом году!

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