В Палангу полюбоваться фейерверками ехали все, кому не лень. На улицах курорта не было свободных мест для парковки, поэтому опоздавшие долго искали, где оставить машину и немало людей встретили Новый год в машине.
Те, кому удалось припарковаться, бегом бежали к пирсу, чтобы не опоздать! Однако пробраться к морю через толпу людей было невозможно, поэтому немало людей собралось в сквере Юрате и Каститиса.
Через 10 минут толпа хлынула назад. Стоит отметить, что пьяных людей было немного.
Через час улицы курорта опустели. Остались лишь переполненные урны и составленные в ряд бутылки от шампанского.
Однако на выезде из города образовались заторы.
После этого на улице Басанавичюса собралась молодежь, перемещавшаяся из одного клуба в другой: из Šachmatinė во Flamingas, оттуда в Basanovas или Dr. Who. Если там что-то не нравилось, снова шли по кругу или в другом порядке.
Первые звонки в полицию стали поступать из-за шума - громкой музыки из клуба. Администратор с полицией спорить не стал и уменьшил звук.
Затем в комиссариат доставили темнокожие молодые люди, которые поссорились с хозяином арендуемой квартиры. Потом привезли мужчину с царапинами на лбу, на него пожаловалась жена, сказав, что он пинал ее машину ногами.
Через несколько минут полиция была вызвана в клуб, где разгорелся конфликт. Охранник клуба использовал слезоточивый газ против буянившего молодого человека.
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