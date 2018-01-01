Дорогие жители Литвы!

Мы находимся на историческом стыке двух столетий!

С одной его стороны – бесконечно долгий путь испытаний, на котором наш народ даже дважды отвоевал независимость государства. С другой – новое столетие и безграничные возможности для Литвы. Она – наше общее творение, наша жизнь и будущее.

Смело встретим наступающее время! Не будем бояться мечтать и ставить перед собой самые высокие цели! Нам хватит сил, чтобы их добиться.

Пусть грядущее столетие будет веком непрерывной свободы и благополучия!

С Новым годом!