Дорогие жители Литвы!
Мы находимся на историческом стыке двух столетий!
С одной его стороны – бесконечно долгий путь испытаний, на котором наш народ даже дважды отвоевал независимость государства. С другой – новое столетие и безграничные возможности для Литвы. Она – наше общее творение, наша жизнь и будущее.
Смело встретим наступающее время! Не будем бояться мечтать и ставить перед собой самые высокие цели! Нам хватит сил, чтобы их добиться.
Пусть грядущее столетие будет веком непрерывной свободы и благополучия!
С Новым годом!
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