Президент Даля Грибаускайте обратилась с новогодним поздравлением, в котором пожелала жителям страны смело встретить "наступающее время" - грядущее столетие Литвы.
Dalia Grybauskaitė
© LRPK / Robertas Dačkus

Дорогие жители Литвы!

Мы находимся на историческом стыке двух столетий!

С одной его стороны – бесконечно долгий путь испытаний, на котором наш народ даже дважды отвоевал независимость государства. С другой – новое столетие и безграничные возможности для Литвы. Она – наше общее творение, наша жизнь и будущее.

Смело встретим наступающее время! Не будем бояться мечтать и ставить перед собой самые высокие цели! Нам хватит сил, чтобы их добиться.

Пусть грядущее столетие будет веком непрерывной свободы и благополучия!

С Новым годом!

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