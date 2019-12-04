Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учета владельцев транспортных средств (TPSAS).
Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в Regitrа о покупке или продаже транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать еще незарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.
Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.
В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение - от 440 до 600 евро.
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